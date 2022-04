Ukraine-Krieg Mittelpunkt der Karfreitagspredigten in Bayern

Bayerns Bischöfe haben sich an Karfreitag mit der Lage in der Ukraine auseinandergesetzt. Scharfe Kritik äußerte dabei der Münchner Kardinal Reinhard Marx an der Rolle des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen. Es sei eine Perversion, "dass auch Christen im Zeichen des Kreuzes Gewalt ausgeübt haben, dass im jetzigen Krieg getaufte Christen andere Christen umbringen und dafür noch durch Führer der Kirche Unterstützung erfahren".

Kardinal Marx: "Perversion, dass Christen Christen umbringen"

Systeme und Zivilisationen sowie politische Herrschaften, die auf Gewalt aufgebaut seien, könnten "niemals christlich legitimiert werden", erklärt der Erzbischof von München und Freising weiter. Auch wenn die Kirche, das Volk Gottes, verstrickt bleibe "in die Welt und ihre Kriege und Auseinandersetzungen", so müsse sie doch "im Kern ein Ort der Gewaltlosigkeit und der überwundenen Gewalt sein". In der Liturgie das Kreuz Christi zu verehren, sei "eine Verpflichtung auch zum Engagement gegen jede Form der Gewalt, ob in Worten oder Taten".

Erzbischof Schick: "Gekreuzigter Jesus" weist auf Schicksal von Krieg Betroffener hin

Bambergs Erzbischof Ludwig Schick sagte, der gekreuzigte Jesus weise auf das Schicksal der Betroffenen von Krieg und Unrecht hin, etwa in der Ukraine, im Jemen, in Syrien, im Sudan und in Pakistan. Der Karfreitag stelle heute zudem die Frage, ob Menschen noch weinen, trauern und klagen könnten, fügte Schick hinzu. "Wir sind doch so gern cool, überlegen und distanziert. Können wir über unsere Welt, Menschheit und Schöpfung weinen, trauern und klagen?"

Bischof Jung: "Wirtschafssanktionen allein keine ausreichende Unterstützung"

Für einen Beitrag im Aschaffenburger "Main-Echo", der am Samstag erscheint, schrieb der Würzburger Bischof Franz Jung in einem Statement, dass aus seiner Sicht Wirtschaftssanktionen allein keine ausreichende Unterstützung der Ukraine sind. So lange die ukrainische Regierung eine Chance sehe, den Kampf für sich zu entscheiden und so eine Besetzung des Landes abzuwehren, solle ihr Unterstützung gewährt werden. "Dabei muss die Bundesregierung entscheiden, in welchem Umfang und mit welchen Mitteln sie auf dieses Hilfeersuchen antwortet."

In seiner Predigt an Karfreitag sagte Jung, die Kirche müsse sich auch ihrer eigenen Schuldgeschichte stellen. "Menschen wurden bloßgestellt wegen konfessionsverbindender Ehen. Uneheliche Kinder wurden als minderwertig betrachtet und herabwürdigend behandelt." Auch die sexuelle Orientierung von Menschen sei zum Anlass von Ausgrenzung geworden, genauso wie Frauen Demütigungen erfahren hätten. Der Missbrauchsskandal konfrontiere die Kirche "in unerträglicher Weise mit dem Gefühl der Scham und des Beschämt-Werdens".

Landesbischof Bedford-Strohm: "Man könne ins Zweifeln kommen"

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sprach am Karfreitag in Utting am Ammersee von einem schrecklichen, unseligen und verbrecherischen Krieg. Die Frage "Wo ist denn euer Gott?" werde immer lauter: "Will er das Virus nicht wegblasen oder kann er es nicht? Kann er die Bomben nicht unschädlich machen oder will er es nicht?" Diese Frage sei berechtigt, man könne wirklich ins Zweifeln kommen, wenn so viel Leid da sei und Gott einfach verschwunden scheine.

Regionalbischof Piper: "Nur ja oder nein. Nichts dazwischen."

Der Augsburger Regionalbischof Axel Piper nahm in seiner Predigt die immer kompromisslosere Haltung in der Kommunikation in den Blick. "Gegensätzliche Meinungen in unserer Welt sind immer öfter wie festbetoniert. Nur ja oder nein. Entweder-oder. Nichts dazwischen", so Piper.

Er ermahnte die Menschen, weiter im Gespräch zu bleiben: "Selbst ein Tyrann wie Putin wird der Meinung sein: Ich bin im Recht!" Das Bemühen umeinander oder ein erster Schritt aufeinander zu, seien bei so existenziellen Fragen wie Gesundheit, Frieden, Rettung von Leben so wichtig."

Regionalbischöfin Bornowski: Krieg trotz 2.000 Kilometern "bestürzend nah"

Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sagte am Karfreitag, dass die Geschichte Jesu "stellvertretend für alle diese grausamen Geschichten von Elend und Tod" stehe. Der Krieg sei zwar 2.000 Kilometer entfernt - doch komme uns dies "bestürzend nah". Mit Blick auf die russische Aggression in der Ukraine erinnerte die Regionalbischöfin an das Jesus-Wort: "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Regionalbischof Stiegler: "Hilflosigkeit, mit der wir auf Bilder blicken"

Der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler sagte am Karfreitag, die Passion 2022 werde "für all die unschuldigen Opfer in den ukrainischen Städten" erzählt, aber "auch für uns, für unsere Hilflosigkeit, mit der wir auf Bilder blicken, die eigentlich nicht zu ertragen sind".