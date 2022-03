Ukraine-Krieg: Mehr Geflüchtete werden registriert

Die Anzahl an Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, nimmt auch in Niederbayern und der Oberpfalz zu. Die Bundespolizeiinspektionen in Passau und Waldmünchen registrierten am Freitag und Samstag vermehrt Menschen aus der Ukraine.

"Es ist nicht dramatisch, aber wir verzeichnen schon eine zunehmende Einreise von Kriegs-Vertriebenen aus der Ukraine." Sprecher der Bundespolizei

Wissen, wer nach Deutschland kommt

Wie die Bundespolizeiinspektionen mitteilten, kommen Menschen sowohl mit dem Zug als auch in privaten Autos. "Wir wollen natürlich wissen, wer zu uns nach Deutschland kommt, deswegen werden die Kontrollen durchgeführt", sagte ein Sprecher der Bundespolizei Passau. Genaue Zahlen über Geflüchtete gibt es nicht, eine Schätzung liegt im niedrigen Tausenderbereich.

Zum Artikel: Wie sich Menschen aus der Ukraine in Bayern registrieren können

Allgemeinverfügung: Fernzüge müssen 30 Minuten halten

Bis auf Weiteres würden alle grenzüberschreitenden Personenfernzüge an den Bahnhöfen in Passau, Furth im Wald, Rosenheim und Freilassing für 30 Minuten angehalten, damit die Reisenden kontrolliert werden können, so der Passauer Sprecher. Die Bundespolizeidirektion in München habe eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Menschen aus der Ukraine, die einen elektronischen Reisepass besitzen, werden dann in einem System erfasst und dürfen ihre Reise sofort fortsetzen. Sollten sie keinen sogenannten E-Pass besitzen, müssen sie den Zug verlassen und werden erkennungsdienstlich behandelt: Es werden Fingerabdrücke genommen, ein Lichtbild gemacht und die Personalien erfasst. Wegen der vermehrten Kontrollen ist auch mehr Personal im Einsatz: Die Bundespolizei wird von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Menschen sind meistens auf der Durchreise

Viele Menschen, die die Ukraine aufgrund des Krieges verlassen haben, seien auf der Durchreise und befänden sich auf dem Weg zu Verwandten oder Freunden, so der Sprecher. Für den Fall, dass es keine Anlaufstelle in Deutschland gibt, werden die Menschen unter anderem in das Ankerzentrum nach Deggendorf oder in eine Aufnahmeeinrichtung nach Regensburg gebracht.