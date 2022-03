Landtagspräsidentin Aigner gegen Embargo für russisches Gas

Aigner: Debatte um Strom aus erneuerbaren Energien „etwas schräg“

Ilse Aigner beklagte, dass die Debatte in den letzten Tagen falsch geführt worden sei. Es werde viel über Strom und erneuerbare Energien gesprochen, Gas werde jedoch nur zu rund zehn Prozent für die Stromerzeugung genutzt. Es sei daher etwas schräg, wenn nun darüber diskutiert würde, "ob wir Windradl bauen oder nicht", so Aigner.

Privatisierung der Gasspeicher war ein Fehler

Selbstkritisch zeigte sich Aigner, die von 2013 bis 2018 selbst bayerische Energieministerin war, rückblickend bei der Privatisierung der Gasspeicher. "Das war ein strategischer Fehler", so die CSU-Politikerin. Man könne jetzt nur versuchen, das zurückzuholen und müsse alles dransetzen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Hierbei unterstütze sie ausdrücklich die Pläne Robert Habecks, die russischen Gaskapazitäten zu ersetzen, zum Beispiel durch LNG-Flüssiggas. Ein entsprechender Energieterminal soll in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein entstehen.

Die Bundesregierung hat bereits Gespräche mit der Regierung von Katar über Energiefragen geführt. Der Staatssekretär im Kanzleramt, Jörg Kukies, twitterte am Samstag, dass er den stellvertretenden Ministerpräsidenten Scheich Mohammed Abdulrahmanbin Al-Thani getroffen habe, um über Kooperationen "besonders bei Energie und Unternehmensinvestitionen" zu sprechen.

Verlängerung der Atomkraftwerke: ein technisches Problem

Angesprochen auf die Forderungen einiger CSU-Politiker, darunter auch Ministerpräsident Markus Söder, eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke zu prüfen, zeigte sich Aigner durchaus offen. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollte kürzlich im BR-Interview eine Verlängerung nicht ausschließen.

Hier stünden jedoch technische Fragen im Raum, zum Beispiel ob man rechtzeitig die Brennelemente bekomme, sagte Aigner. Es gäbe vielleicht auch die Option, die Kraftwerke im Sommer abzuschalten, um sie dann im kommenden Winter länger laufen zu lassen. Der grundsätzliche Fehler sei jedoch früher entstanden, so Aigner: "Man hätte erst aus der Kohle und dann aus der Atomenergie aussteigen sollen."