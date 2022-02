Ukraine-Krieg: Landkreise suchen Platz für Geflüchtete

Noch kann keiner sagen, wie viele Menschen aus der Ukraine fliehen werden und wie viele davon aus den direkten Nachbarländern nach Deutschland kommen werden. Die Erwartung ist aber, dass die bereits eingesetzte Fluchtwelle groß sein wird. Viele Landkreise in Niederbayern und der Oberpfalz suchen deshalb nach Unterkünften für Flüchtlinge. Sie appellieren an Immobilienbesitzer und Vermieter, sich bei ihrem Landratsamt zu melden, falls sie freien Wohnraum zur Verfügung stellen können.

Wohnungen für Geflüchtete ohnehin knapp

Schon seit Monaten suchen die Landkreise Wohnungen für Flüchtlinge, vor allem für Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Der Krieg in der Ukraine könnte deshalb die ohnehin schon angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt für Flüchtlinge und Asylbewerber zusätzlich verschärfen.

Besonderer Anreiz für Vermieter

"Wir suchen Wohnungen und Appartments und auch Einfamilienhäuser, um Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, in dezentralen Wohnungen im Landkreis unterbringen zu können. Der Anreiz für die Vermieter ist, dass mit dem Freistaat Bayern ein solventer Mieter da ist, der sichere Mieteinnahmen verspricht," sagt Christine Hollederer, Sprecherin des Landratsamts Amberg-Sulzbach.

Die Wohnungen oder Häuser sollten im Idealfall vollmöbliert sein. Außerdem sollten von dort aus Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV zu Fuß erreichbar sein. Die Mietverträge werden in der Regel auf eine unbefristete Zeit abgeschlossen, in Ausnahmefällen sind auch Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren möglich.

Unterkünfte mehrerer Oberpfälzer Landkreise fast voll

Auf BR-Anfrage teilten etwa die Landkreise Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth oder Landshut mit, dass die Unterkünfte dort aktuell fast voll belegt sind. Das sei aber wohl auch in anderen Landkreisen Bayerns der Fall, sagte die Sprecherin.

Landkreis Deggendorf: "Gemeinsame Kraftanstrengung"

Wie es von einem Sprecher des Landratsamts Deggendorf heißt, werde eine interne Arbeits- und Koordinierungsgruppe gebildet. Man gehe von einer ähnlichen Situation wie 2015 aus. Man werde die Situation in einer "gemeinsamen Kraftanstrengung" bewältigen, so der Sprecher. Man warte jetzt aber noch auf weitere Informationen des Freistaats, ob und wie viele Flüchtlinge untergebracht werden müssen.

Auch im Landkreis Straubing-Bogen laufen Vorbereitungen: Zunächst werde geklärt, wo es noch freie Kapazitäten gibt, so eine Sprecherin.

Passau bereitet sich vor

In Passau soll die Dreiländerhalle am Messegelände zum ersten Anlaufpunkt für Geflüchtete werden. Wie die Stadt mitteilt, hat Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) eine verwaltungsinterne Koordinierungsgruppe ins Leben gerufen, um die notwendigen Schritte vorzubereiten. In der Dreiländerhalle waren bereits im Herbst 2015 Tausende Geflüchtete untergebracht worden, die über die Balkanroute in Passau angekommen waren.

"Gut aufgestellt" im Landkreis Rottal-Inn

Auch im Landkreis Rottal-Inn laufen die Vorbereitungen für eine mögliche Ankunft von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Das teilte das Landratsamt mit. "Durch unsere Erfahrungen aus der Flüchtlingswelle 2015 und den damals entstandenen Strukturen, sehe ich unseren Landkreis gut aufgestellt", sagte Landrat Michael Fahmüller (CSU).

In Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen werde der Landkreis dafür sorgen, dass Menschen aus der Ukraine schnell versorgt würden und in winterfesten Unterkünften Zuflucht fänden, sollte dies notwendig werden. Möglicherweise aber werde das Landratsamt auf die Bevölkerung und Gemeinden zukommen, falls kurzfristiger Bedarf an Wohnungen entstehe.

Landrat appelliert an Bürger

Außerdem ruft die Behörde die Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgermeister dazu auf, sich erste Gedanken zu machen, ob sie bereit wären, sofort bewohnbare, freie Ferienwohnungen oder leerstehende Wohnungen zur Verfügung zu stellen. "Es ist selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, Menschen zu helfen, die unverschuldet durch Krieg aus ihrer Heimat flüchten müssen", so der Landrat.