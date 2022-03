Ukraine-Krieg: Landkreise Cham und Regen bereiten Wohnraum vor

Das Landratsamt Cham hat Teile des leerstehenden Redemptoristenklosters in Cham von der Stadt Cham angemietet, um für die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine gewappnet zu sein. Das hat das Landratsamt am Donnerstag auf Nachfrage bekanntgegeben. Das Gebäude wurde für die Erstaufnahme von rund 100 Menschen ausgestattet.

Zahl ankommender Flüchtlinge ungewiss

Bisher sind aber noch keine Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis angekommen, abgesehen von einzelnen Personen, die bei Verwandten hier in Deutschland Unterschlupf gefunden haben. Der Landkreis Cham weiß momentan auch noch nicht, wieviel Geflüchtete hier landen oder dem Landkreis zugeteilt werden. Man bereite sich aber intensiv vor.

So wird zum Beispiel auch die Bundespolizei dabei unterstützt, am Bahnhof in der Grenzstadt Furth im Wald Kapazitäten zu schaffen, um Geflüchtete, die mit Zügen ankommen, polizeilich registrieren und erstversorgen zu können. Gleichzeitig werden unter der Mailadresse "ukraine-flucht@lra.landkreis-cham.de" und unter der Telefonnummer 09971-78-020 Angebote für Unterkünfte gesammelt.

Es sind bereits mehrere Angebote beim Landratsamt eingegangen, hieß es dort am Donnerstag, die vom einzelnen Zimmer bis zu ganzen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern reichen. Das müsse aber alles erst noch gesichtet werden. Manche Angebote wären auch gar nicht unentgeltlich. Abrufen will man die Unterkunftsangebote erst dann, wenn man sie tatsächlich braucht, hieß es dazu heute von der Pressestelle de Landratsamtes Cham.

Landkreis Regen: 50 Hilfsangebote eingegangen

Auch der Nachbarlandkreis Regen bereitet sich auf die eventuelle Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Auch hier werden Angebote für Unterkünfte unter der Mailadresse "ukraine@lra.landkreis-regen.de" gesammelt.

Bisher sind rund 50 Angebote eingegangen, hieß es von der Pressestelle im Landratsamt Regen, allerdings nicht nur für Unterkünfte, sondern auch für Sachspenden, Dolmetscherdienste oder ehrenamtliche Hilfe. Man sortiere die Angebote noch. Eine größere Unterkunft für die Erstaufnahme bereitet der Landkreis Regen vorerst noch nicht vor.

Landkreis Tirschenreuth bereitet Kloster Fockenfeld vor

Auch das Kloster Fockenfeld im Landkreis Tirschenreuth soll bei Bedarf als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dienen. Das Klosteranwesen ist im Eigentum der vier Anrainerkommunen Konnersreuth, Mitterteich, Waldsassen und Wiesau