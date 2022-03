Ukraine-Krieg: JVA Straubing - Konfliktpotenzial im Gefängnis?

Der Ukraine-Krieg könnte auch Auswirkungen auf bayerische Gefängnisse haben. Wegen des Aufeinandertreffens verschiedener Kulturen bergen Anstalten ein hohes Konfliktpotenzial.

Schulung des Personals und besondere Vorsicht

Darauf reagiere beispielsweise die JVA Straubing, sagt der stellvertretende JVA-Leiter Marcus Hegele auf BR-Anfrage. Denn: Im Straubinger Gefängnis gibt es unter anderem russischstämmige Gefangene oder mit Wurzeln in anderen ehemaligen GUS-Staaten (insgesamt 6,5 Prozent – 46 Gefangene von 700), die sich im Ukraine-Krieg jetzt feindlich gegenüberstehen.

In einem ersten Schritt erkundigte sich Hegele, wie andere bayerische Anstalten mit dem Ukraine-Krieg umgehen und stellte eine Anfrage beim Bayerischen Landeskriminalamt. Bisher gebe es noch keine Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in bayerischen Gefängnissen, so die Antwort. Dennoch sei man in "Habachtstellung", so Hegele.

Als zweiten Schritt habe Hegele die Mitarbeiter in der JVA Straubing auf die derzeitige Situation aufmerksam gemacht, es werde jetzt ein "gesteigertes Augenmerk" auf Äußerungen von Häftlingen hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine gelegt. Das Personal werde auch geschult – im Rahmen einer Auffrischung.

Denn als vor knapp 20 Jahren immer mehr Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion in bayerischen Anstalten inhaftiert wurden, habe es bereits zu diesem Zeitpunkt Schulungen gegeben, um den kulturellen Hintergrund zu verstehen: Gefangene aus der ehemaligen Sowjetunion stellten nach Auskunft von Hegele besonders zu beobachtende Häftlinge dar, da sie zum Teil zur organisierten Kriminalität gehören.

"Heiliger Abschtschjak": Gemeinschaftskasse russischer Häftlinge

Die JVA-Mitarbeiter werden zum Beispiel in Bezug auf das System des "heiligen Abschtschjaks" geschult: Zur russischen Abschtschjak gehört unter anderem eine Gemeinschaftskasse von russischen Häftlingen im Gefängnis. Das bedeutet: Wenn ein Gefangener beispielsweise in Einzelhaft muss, dann wird über die Gemeinschaftskasse versucht, ihm Tabak, Zigaretten oder Ähnliches zukommen zu lassen. Die Gemeinschaftskasse reicht aber über die Mauern der Gefängnisse hinaus: Draußen werden von der Gemeinschaftskasse auch Anwälte bezahlt. Das System, die Kasse, gilt als Grundlage für Regeln und Hierarchien.

Wie der stellvertretende JVA-Leiter erklärt, werde auch in Straubing versucht, diese Gemeinschaftskasse zu zerschlagen, teils mit Verlegungen in andere Anstalten. In der Straubinger JVA kann bisher noch der russische Auslandssender RT Europe (früher Russia Today) empfangen werden, obwohl ihm international immer wieder vorgeworfen wird, Desinformation und Propaganda des Kremls zu verbreiten. Sollte der Sender EU-weit verboten werden, werde das Verbot selbstverständlich auch in der JVA Straubing gelten, so Hegele. Ob dies Folgen auf das Verhalten der russischen Insassen haben wird, könne man noch nicht abschätzen.