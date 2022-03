Bislang 17.000 Ukrainer über Passau nach Deutschland gekommen

Rund 17.000 Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, haben inzwischen über das Passauer Stadtgebiet Deutschland erreicht. Diese Zahl hat die Stadt am Montagabend unter Berufung auf Angaben der Bundespolizei mitgeteilt.

Notunterkunft in Dreifachturnhalle

Die meisten Menschen reisten anschließend mit Fahrzeugen oder der Bahn weiter zu anderen Zielen, 204 Geflüchtete nutzten jedoch die Möglichkeit, in der Dreifachturnhalle zu übernachten, in der seit Monatsbeginn eine Notunterkunft für bis zu 150 Menschen eingerichtet ist. Dort erhalten die Geflüchteten einen Schlafplatz, Essen sowie - soweit erforderlich - ärztliche Unterstützung und Hilfe bei den ersten Schritten für einen Aufenthalt in der Bundesrepublik.

Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Feuerwehr sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes und des Sozialamts der Stadt Passau kümmern sich um die Aufnahme, die Essensversorgung, die erforderliche Corona-Testung und um die zügige Weitervermittlung in eine andere Unterkunft, so die Stadt.

160 private Wohnplätze

Auf einen Aufruf hin seien zudem auch rund 160 Wohnplätze für ukrainische Flüchtlinge gemeldet worden, 68 Personen aus der Ukraine seien im Stadtgebiet untergebracht. Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) dankte den Passauerinnen und Passauern für "ihr großartiges Engagement für die Flüchtlinge und für die große Solidarität mit dem ukrainischen Volk, das seit Beginn des Krieges unvorstellbares Leid erfahren muss. Es steht außer Frage, dass wir in dieser Situation unsere Abläufe hochfahren und uns bestmöglich um die ankommenden Menschen kümmern." Das habe man bisher gemacht und werde diesen Weg beibehalten, wenn der Flüchtlingsstrom stärker werde.