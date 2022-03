Ukraine-Krieg: Hilfsangebote und Entwicklungen in Oberfranken

HSC 2000 Coburg ruft zu Ukraine-Spenden auf

Der Handballbundesligazweitligist HSC 2000 Coburg ruft für das kommende Heimspiel am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen zu Sach- und Geldspenden für Menschen in der Ukraine auf. Das teilte der Verein am Montag mit. Zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr können die Spenden in der HUK-Coburg Arena abgegeben werden. Benötigt werden laut Mitteilung haltbare Lebensmittel, Konserven, Babynahrung, Hygieneprodukte aller Art, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen, Batterien, Powerbanks und ähnliches.

Die gespendeten Sachen werden im Nachgang an das Unternehmen Schumacher Packaging übergeben, das den Transport in die Ukraine übernimmt. Geldspenden können am Mittwoch an den Kiosken in der Arena abgegeben werden. Das gespendete Geld kommt der Hilfsorganisation "Aktion Deutschland Hilft e.V." zugute, heißt es in der Mitteilung des Vereins.