Ukraine-Krieg: Expertin erwartet Fluchtwelle

Cindy Wittke vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg erwartet aufgrund des aktuellen Krieges, Fluchtbewegungen in und aus der Ukraine. Viele Ukrainer würden Familienmitglieder in den westlichen Teil des Landes holen wollen oder planten in Staaten der Europäischen Union zu fliehen, wenn der Krieg noch weiter voranschreitet.

Menschen in der Ukraine haben Notfallkoffer gepackt

Die Notfallkoffer seien gepackt, sagt Wittke. "Die Menschen wollen Frieden und sie wollen eine demokratische Entwicklung des Landes hin zum zum Westen, also hin zur Europäischen Union." Sie würden Schutz suchen bei der Nato.

Die Menschen in der Ukraine zeigten eine große Widerstandskraft gegenüber Russland. Die Expertin schätzt, dass Putins Plan derzeit sei, die Ukraine zu umzingeln und gezielt Infrastruktur zu zerstören um eine Verteidigung des Landes zu erschweren.

Expertin: Putin will Krieg

Wittke hatte schon Anfang der Woche vor einem Krieg gewarnt. Auch Putins Rede, die der Kreml um circa 6 Uhr Moskauer Zeit veröffentlicht hatte, habe deutlich gemacht, dass er Krieg wolle, so die Expertin. "In dieser Rede macht er noch mal eine Generalabrechnung mit dem Westen, eine Generalabrechnung mit den Staaten der Nato und schwört die russische Bevölkerung auf einen Krieg ein, den Russland für die Ukraine führen müsse", erklärt Wittke.

Reichen Sanktionen aus?

Die heutigen Angriffe hätten gezeigt, dass die Sanktionen des Westens gegenüber Russland bei Weitem nicht ausreichen. Jetzt gehe es darum, weitere, härtere Sanktionen zu verhängen und militärische Stärke an den Ostgrenzen der Nato zu demonstrieren. Wittke gehe aber nicht davon aus, dass die Nato aktiv in der Ukraine eingreift.