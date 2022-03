Ukraine-Krieg: Brennholz könnte teurer werden

Das Feuer knistert im Kaminofen, die Wohnung ist wohlig warm und der Brennstoff kommt aus heimischen Wäldern. Schon vor der Ukraine-Krise war Brennholz gefragt, aber seit dem Ausbruch des Krieges hat die Nachfrage nach Holz als Heizstoff noch einmal einen Schub bekommen. Brennholzhändler beispielsweise im Allgäu merken das gerade.

Ungewöhnlich hohe Nachfrage für diese Jahreszeit

Jakob Müller verkauft Brennholz im Unterallgäuer Ettringen-Höfen. So viele Nachfragen wie jetzt habe er zu dieser Jahreszeit sonst nicht auf dem Tisch. Kunden wollten wissen, ob es überhaupt noch Holz gibt und wie sich die Preise entwickeln würden. Manche orderten auch gleich Brennholz. Die Nachfrage sei jedenfalls ungewöhnlich hoch für diese Jahreszeit.

Einige machen wegen der Unsicherheit schon jetzt ihr Holzlager voll

Von vielen Anrufen und Mails spricht auch der Füssener Brennholzverkäufer Christian Sichler. Normalerweise liefert er sein Holz vor allem im Spätsommer aus. Angesichts der Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg machten schon jetzt viele Hausbesitzer ihr Holzlager voll, sagt er.

Preise fürs Brennholz könnten steigen

Ein Ster Hartholz kostet im Moment etwa 110 Euro. Sichler rechnet mit weiter steigenden Preisen. Höhere Sprit- und Frachtkosten würden sich am Ende auf die Brennholzpreise niederschlagen. Ähnlich sieht es bei den Pellets aus. Da lägen die Preise nach Angaben des regionalen Herstellers Biomassehof Allgäu in Kempten schon länger auf Rekordniveau. Und auch hier gebe es seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich mehr Nachfrage.