Ukraine-Krieg: Bei Zuwanderern geht Riss durch die Familien

"Die" Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion gibt es nicht. Ihre Geschichte, ihre Wurzeln, ihre Prägungen sind sehr unterschiedlich. Da sind zum einen die fast 40.000 Spätaussiedler allein in Nürnberg. Und dann sind da die Ukrainer. Nürnberg hat im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung deutschlandweit den größten Anteil an ukrainischen Zuwanderern, insgesamt leben hier etwa 4.500. Hinzu kommen die gerade angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sowie Russen und Belarussen.

Ukraine-Krieg spaltet Familien und Freunde

Was die meisten von ihnen verbindet, ist die russische Sprache. Die spricht auch Maria Yurchak in ihrer Familie. Sie selbst stammt aus Kasachstan, ihr Mann aus der Ukraine. 90 Prozent der Ukrainer sprechen russisch. Maria Yurchak berichtet, dass der Krieg in ihrer Familie zu einem Riss geführt hat.

Es gebe Verwandte mit pro-russischer Haltung. Den Kontakt meidet sie nun. "Nach der Annexion der Krim 2014 hat es schon Auseinandersetzungen gegeben. Nach acht Jahren ist alles abgeklungen, aber mit dem Krieg ist alles wieder hochgekommen", erzählt sie am Rande einer Anti-Kriegs-Demonstration in Nürnberg.

Begegnung in Langwasser: "Wir stehen zu Putin"

Streifzug durch Nürnberg-Langwasser, einem Stadtteil, in dem viele Spätaussiedler leben. Eine Frau, schätzungsweise Mitte 30, geht Richtung Supermarkt. Ja, sie sei Russlanddeutsche, sagt sie. Auf die Frage, was der Krieg in der Ukraine für sie bedeute, antwortet sie: "Wir stehen zu Putin. Hier bei uns in Deutschland wird in den Medien eh nur das gezeigt, was wir sehen sollen", sagt sie.

Ihre Eltern und Schwiegereltern würden das auch so sehen. Im Verlauf des Gesprächs wird klar, dass sie zudem Impfgegnerin ist. Auf die Frage, wo sie sich informiert, antwortet sie: "Bei meinen Eltern."

"Wir sind alle Kinder der Sowjetunion"

Am anderen Ende von Langwasser zeigt sich ein anderes Bild: Im "Haus der Heimat" gibt Irina Trautwein Sprachkurse und übersetzt inzwischen auch für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Russlanddeutsche sieht müde aus. Sie mache sich Sorgen um ihre Tante in Kiew, erzählt sie.

Jeden Morgen warte sie auf eine Nachricht. Das alles sei sehr schmerzhaft, sagt sie und seufzt. Denn ein Teil der Familie ist in Deutschland, ein Teil in der Ukraine, ein Teil in Russland: "Wir sind alle Kinder der Sowjetunion", so Irina Trautwein.

Sowjetunion war ein multikulturelles Gemisch

Die persönlichen und familiären Verstrickungen zwischen Ukrainern, Russen und Deutschen aus Russland oder Kasachstan sind manchmal so eng, dass eine Trennung in Lager kaum möglich ist. Das weiß auch Sabine Arnold, Aussiedlerseelsorgerin für die evangelische Kirche in Nürnberg. Das Einzige, was alle eine, sei die Ablehnung des Krieges.

Dennoch trifft auch sie immer wieder auf Menschen, die sagen würden, Putin habe Recht. “Man könnte sagen, das sind die, die sich hauptsächlich in russischen Medien informieren und auch wenig vernetzt sind nach Deutschland hinein", erklärt Arnold.

Migrationsforschung: Es ist komplex

Der Riss in den Familien taucht manchmal zwischen den Generationen auf, sagt Historiker und Migrationsforscher Jannis Panagiotides aus Wien. Die Älteren konsumierten russische Medien, die Jüngeren nicht. Aber das stimme eben nicht immer. Die Lage sei komplex. Eine Umfrage unter postsowjetischen Migranten nach der Krim-Annexion habe ergeben, dass 17 Prozent der Befragten eine pro-russische Haltung einnehmen. Das heiße aber nicht, dass diese Zahl auch eine kriegerische Auseinandersetzung mit der Ukraine befürwortet, erklärt Panagiotides.