Ukraine-Konflikt: Sorgen bei der IHK und den Unternehmen

Angesichts des sich zuspitzenden Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland berichtet die Industrie- und Handelskammer Niederbayern mit Sitz in Passau auf BR-Anfrage von Sorgen bei den Unternehmen: 121 Betriebe aus dem IHK-Bezirk stünden in regelmäßigen Handelsbeziehungen zu Russland, 71 zur Ukraine.

Furcht vor steigenden Energiepreisen

Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in beide Länder seien aktuell vorsichtig zurückhaltend. Bisher gibt es nur wenige Anfragen an die IHK als beratende Stelle. Klar ist aber schon jetzt, dass die momentan eh schon komplizierte Situation mit Lieferschwierigkeiten wegen Rohstoff-, Material- oder Personalmangel weiter verschärft wird, so ein Sprecher. Als größte Gefahr für die heimischen Unternehmen wird aktuell die extreme Steigerung der Energiepreise gesehen, die laut IHK durch den Konflikt weiter angeheizt wird.

Russischer Markt verliert seit Jahren an Bedeutung

Ähnlich die Reaktion aus dem IHK-Bezirk Regensburg, der die Oberpfalz und den Bereich Kelheim in Niederbayern umfasst. Dort unterhielten zuletzt 176 Unternehmen geschäftliche Beziehungen in die Ukraine, wie es auf BR-Anfrage hieß. Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes hat aber auch Russland im Blick: "Sollten tiefgreifende Sanktionen das Geschäft mit der Russischen Föderation weiter erschweren, würde dies den Trend des letzten Jahrzehnts verstärken, in dem die Bedeutung des russischen Marktes für die heimische Wirtschaft kontinuierlich sank." Im Bezirk der IHK Regensburg pflegen derzeit 279 Unternehmen Geschäftsbeziehungen nach Russland, in 205 Fällen geht es dabei um Warenexport, in 24 Fällen um Importe.

Laut einer Mitteilung der Regensburger IHK gingen im ersten Halbjahr 2021 nur noch 1,6 Prozent aller bayerischen Ausfuhren nach Russland und 2,9 Prozent der Einfuhren aus Russland in den Freistaat. Allerdings stammten 36 Prozent der Erdöl‑ und Erdgasimporte Bayerns aus Russland.