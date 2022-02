Ukraine-Konflikt: Schwaben sorgt sich nicht nur um Gaspreise

Die deutschen Gasvorräte sind zu etwa 30 Prozent gefüllt. Damit brauchen wir uns auch in Schwaben in diesem Winter keine Sorgen zu machen. Das sagte Stefan Peter im BR-Gespräch. Er ist Vertriebsleiter bei Ilzhöfer, einem regionalen schwäbischen Gas-Versorger in Augsburg. Peter verweist auf bestehende, langfristige Verträge mit Russland. Die seien bislang immer eingehalten worden.

Bislang keine Explosion der Gaspreise

Noch hat es die befürchtete Preisexplosion aufgrund der politischen Lage nicht gegeben. Laut Peter war der Gaspreis sogar im vergangenen Dezember deutlich höher als er es im Augenblick ist. Der Vertriebsleiter eines schwäbischen Gasversorgers sagt, dass das russische Gas durch die Pipeline-Verbindungen etwa dreimal so günstig sei wie etwa Flüssigerdgas (LNG).

Russland wichtiger Handelspartner für schwäbische Firmen

In Schwaben unterhalten laut IHK etwa 300 Firmen Handelsbeziehungen zu Russland, etwa 150 Unternehmen kooperieren mit Betrieben in der Ukraine. Damit kommt Russland die bedeutendere Rolle für die Firmen in der Region zu. Dabei geht es vor allem um Produkte aus den Bereichen Kfz-Ausrüstung, Maschinenbau sowie Bau und Infrastruktur, die exportiert werden, etwa die Beton-Verschalungen des Weißenhorner Unternehmens Peri. Aber auch milch-verarbeitende Betriebe wie Ehrmann, Müllermilch und Zott exportieren ihre Produkte nach Russland.

Holz, Stahl und Energie wird nach Schwaben importiert

Die deutliche Mehrheit, zwei Drittel des Russlandhandels, macht jedoch der Import aus. Vor allem Holz, Stahl und Energie, und hier vor allem Gas, stammen hierzulande aus Russland. Für Schwaben als wichtigen Produktionsstandort verschärft sich mit dem Russland-Ukraine-Konflikt damit auch der Energiekonflikt, sagt Axel Sir, Außenwirtschaftsexperte der IHK Schwaben.

Russland und Ukraine wichtige Lieferanten für Landwirtschaft

Die aktuelle Lage in der Ukraine betrifft auch Bayerns Bauern - zumindest indirekt. Das sagt Ines Heiny, Pressesprecherin im Bayerischen Bauernverband (BBV-Geschäftsstelle Schwaben) auf Anfrage des BR-Studio Schwaben. So seien die Ukraine und Russland entscheidende Produzenten von landwirtschaftlichen Gütern und Betriebsmitteln. Laut Heiny kommen fast 30 Prozent der Weizenexporte, 20 Prozent der Maisexporte, aber auch 15 bis 20 Prozent der Düngemittelexporte weltweit aus diesen beiden Ländern. Durch die Zuspitzung des Konflikts werde deshalb auch mit Auswirkungen auf den heimischen Agrarmarkt gerechnet. Zudem werden Bayerns Bauern in diesem Jahr auf Hilfskräfte aus der Ukraine verzichten müssen.