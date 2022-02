Ukraine-Konflikt: Augsburg will Zeichen in der Stadt setzen

Die Augsburger Oberbürgermeistern Eva Weber (CSU) hat den militärischen und völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine aufs schärfste verurteilt. Augsburg unterstütze die Haltung der Bundesregierung und alle Schritte, die jetzt eingeleitet werden müssten. "Wir hoffen inständig und appellieren an die Verantwortlichen, dass Russland wieder Waffen gegen Worte tauscht und zum Dialog zurückkehrt", so Eva Weber im Interview mit dem BR.

Eva Weber: "Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich"

Fast auf den Tag genau vor 78 Jahren wurde die Augsburger Innenstadt bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Es sei unglaublich bitter, dass wir jetzt wieder Zeuginnen und Zeugen eines solchen Konflikts mitten in Europa werden, so die Augsburger Oberbürgermeisterin. Dieser Krieg führe allen vor Augen, wie fragil Friede sein kann. Jeder und jede müsse sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Demokratie, Friede und Freiheit gelebt werden, dass das nichts ist, was selbstverständlich ist, sondern dass wir unseren Teil dazu beitragen können, so Weber weiter.

Gedanken bei Augsburgern mit ukrainischen Wurzeln

Ihr Mitgefühl und das der Stadtgesellschaft gelte den Menschen in der Ukraine, die einfach nur in Frieden leben wollen. In diesen Stunden seien ihre Gedanken aber auch bei den Augsburgerinnen und Augsburgern mit ukrainischen Wurzeln, die um ihre Angehörigen und Freunde bangen. "Das ist etwas, was uns wirklich hier vor Ort betrifft", so Eva Weber.

Stadt will digital und im öffentlichen Raum Zeichen setzen

Augsburg habe zwar keine ukrainische Partnerstadt, nichts desto weniger mache die Situation sehr betroffen. Als Friedensstadt werde Augsburg auch entsprechende Zeichen setzen, kündigte Weber an. Zum einen werde Augsburg über die sozialen Medien darauf aufmerksam machen, dass dieser Konflikt mitten in Europa uns alle angeht. Die Stadt werde aber auch im öffentliche Raum durch Flaggen, Transparente und mehr auf den Konflikt hinweisen.