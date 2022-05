"Ukraine im Herzen": Hilfe für Kiews Kinderkrankenhaus

Die Lage der Kinder aus der Ukraine ist entsetzlich. Laut Unicef ist das Leben und Wohlergehen von 7,5 Millionen Kindern bedroht. Sie sind auf der Flucht, traumatisiert oder schwer verletzt: Eine der wenigen Kliniken, die Kinder mit Kriegsverhandlungen behandeln können, das Kinderkrankenhaus Ohmatdyt in Kiew, kam im Februar und März durch russischen Beschuss zu Schaden.

Benefizkonzert im Herkulessaal

Mit dem Benefizkonzert "Ukraine im Herzen" am Samstagabend unterstützt die Ukrainische Freie Universität im Münchner Herkulessaal das Kinderkrankenhaus. Eintrittsgelder und Spenden sollen das größte Kinderkrankenhaus direkt unterstützen. "Diese Unterstützung hilft uns, das Leben der Kinder und der Erwachsenen auch in Kriegszeiten zu retten", betont der Generaldirektor der Klinik, Volodymyr Zhovnir.

Tickets gibt es ab 22 Euro.

Raketenteile auf dem Klinikgelände

Die Lage in der Klinik, die in Kriegszeiten Erwachsene und Kinder versorgt, ist Berichten zufolge dramatisch: Mehrfach erschütterten Explosionen in der Nähe die Klinik. Eine Explosionswelle beschädigte Fenster, Raketenteile wurden nach Angaben von Zhovnir auf dem gesamten Klinikgelände gefunden. Die Ärzte leben nun in der Klinik, damit sie den Verletzten rund um die Uhr helfen können. "Wir danken jedem einzelnen Spender für die Unterstützung unserer Klinik in dieser schwierigen Zeit", so der Direktor.