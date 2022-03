Ukraine: Holetschek besucht Flüchtlingsunterkunft in Memmingen

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Angelika Schorer, Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, haben gemeinsam mit Oberbürgermeister Manfred Schilder die Flüchtlingsunterkunft in Memmingen besucht. In Sporthallen können 300 Flüchtlinge unterkommen. Das Bayerische Rote Kreuz hat die Notunterkunft zusammen mit der Stadt Memmingen eingerichtet und betreut sie. Bislang ist sie leer, das kann sich aber jederzeit ändern.

Notunterkünfte sollen nur Übergangslösung sein

Holetschek würdigte den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer in den bayerischen Notunterkünften: "Die Regionen bereiten sich gut vor, Memmingen hat das heute wieder einmal bewiesen. Gerade auch die Partnerschaft zu Tschernihiw ist natürlich ein ganz wichtiges Thema." Das Rote Kreuz hat in Bayern inzwischen 80 Notunterkünfte eingerichtet und kann etwa 10.000 Geflüchtete betreuen. Die meisten Unterkünfte sind auch schon in Betrieb. Wie viele dort untergekommen sind, ändere sich allerdings stündlich.

Außerdem soll die Unterbringung in den Notunterkünften nur eine kurzfristige Übergangslösung sein, so Schorer. Sie appellierte deshalb an die Bürger, zu überlegen, ob sie Wohnraum zu Verfügung stellen können. Vor allem im Allgäu gäbe es ja viele Zweitwohnsitze, die für Geflüchtete vorübergehend eine zweite Heimat mit Privatsphäre ermöglichen könnten. Im Hinblick auf die Kinder sagte sie: "Das lässt auch das Herz der erfahrensten Einsatzkraft zerreißen. Gerade den Kindern müssen wir möglichst schnell und möglichst viel Normalität und vor allem 'normale' Lebensbedingungen bieten."

Holetschek ergänzte, die ankommenden Menschen hätten die Möglichkeit, unmittelbar arbeiten gehen zu können, "wir bereiten uns auch vor in den Schulen und Kindergärten. Aber jetzt sollten wir die Menschen erst einmal ankommen lassen, sollten sie gut versorgen und ihnen das Gefühl geben, dass sie jetzt in Sicherheit sind."

Herausforderung Corona-Infektionsschutz

Als große Herausforderung sehen Schorer und Holetschek zudem die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Die Geflüchteten werden zwar vor ihrer Verteilung in den Ankerzentren getestet. Wie es in den Notunterkünften weitergeht, ist allerdings noch nicht ganz klar. In Memmingen zum Beispiel gäbe es nahe der Unterkunft ein Testzentrum, in das die Menschen gehen könnten. Es wird aber auch überlegt, Selbsttests zu verteilen. Für den Fall eines positiven Tests wurde ein abtrennbarer Bereich in der Turnhalle eingerichtet, der dann als Isolationsbereich verwendet werden könnte.

Die Verantwortlichen setzen aber vor allem auf Impfungen. Denn nur etwa 30 Prozent der Geflüchteten sollen geimpft sein und das mit dem russischen Impfstoff Sputnik oder einem chinesischen Präparat, die hier nicht zugelassen sind. Die Impfzentren stehen deshalb bereit, die Geflüchteten mit den hier gängigen Impfstoffen zu impfen. Wichtig sei jetzt die Aufklärung darüber. Dafür brauche es Dolmetscher.

Bald "Erster Schultag" für Waisenkinder aus der Ukraine in Augsburg

Außerdem laufen an einer Grund- und Hauptschule in Augsburg derzeit die Vorbereitungen, um ab Mittwoch den Unterricht für 18 Waisenkinder zu organisieren, die vor dem Krieg geflohen sind und ab Mitte der Woche in die Regelklassen gehen sollen.

Sie kommen laut dem Schulleiter ganz aus dem Osten der Ukraine, aus der Nähe von Donezk, sind vergangene Woche eingetroffen "und haben gar nichts, nicht einmal einen Stift", so der Rektor zum BR. Der Elternbeirat der Schule hat bereits übers Wochenende Spenden gesammelt und eingekauft, um für die Kinder Mäppchen und einen kleinen Rucksack für die Schule zu packen. Die Jungen und Mädchen sind unterschiedlich alt und sollen dann am Mittwoch nach einer kurzen Begrüßung auf die Klassen 1. bis 9. verteilt werden.

Russischsprechende Eltern und Schüler wollen übersetzen

Für die Lehrerinnen und Lehrer wird der Unterricht wohl eine Herausforderung, denn die Kinder sowie ihre Betreuerinnen sprechen nur Russisch und schreiben auf Kyrillisch. Der Schulleiter konnte übers Wochenende aber bereits russischkundige Eltern anderer Schüler dafür gewinnen, hilfsweise zu übersetzen. Er hofft, weitere Paten für die Eingewöhnung der Kinder zu finden.

Vor einer Woche waren insgesamt 29 Kinder und zwei Erzieherinnen aus der Ukraine in Augsburg angekommen, nach einer tagelangen Reise per Zug und Bus durchs Kriegsgebiet. Der Kontakt nach Augsburg war über eine in der Stadt lebende Ukrainerin zustande gekommen, das Jugendamt der Stadt Augsburg hatte tatkräftig mitgeholfen, für die Kinder eine Unterkunft zu organisieren.