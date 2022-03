Ukraine-Hilfe: Spenden, Wohnraum und von Kindern gemalte Bilder

Kinder malen Bilder für ukrainische Kinder

Die Situation in der Ukraine beschäftigt auch die Kinder im Blauen Land und Umgebung. Viele Schulen sammeln Sachspenden und bringen diese in die Alte Post nach Murnau. So etwa die Grundschule Obersöchering oder das Gymnasium Starnberg. Auch in Murnau wird in der James-Loeb-Schule fleißig gesammelt. Viele Kinder malen für die ukrainischen Kinder Bilder, die mit den Sachspenden in die Flüchtlingslager in den Grenzregionen gebracht werden.

In der Sammelstelle für Hilfsgüter in der Alten Post können mittwochs und freitags Sachspenden zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abgegeben werden. Dort können dringend benötigte Hilfsgüter wie Hygieneartikel und Verbandmaterial, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Camping-Ausstattung (Gaskocher, Isomatten, Schlafsäcke), oder Taschenlampen und Power-Banks abgegeben werden.

Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge

Zudem sucht die Gemeinde Murnau nach verfügbarem Wohnraum. Auch Übersetzerinnen und Übersetzer für Ukrainisch werden dringend gesucht. Sonntags um 14:00 Uhr finden zur Zeit Treffen im Kulturpark statt, bei denen sich sowohl Ukrainerinnen und Ukrainer als auch die Murnauer Gastfamilien untereinander austauschen können.