Ukraine-Hilfe: Generatoren aus Bayern gegen die Stromausfälle

Am frühen Vormittag packt eine Gruppe Ukrainer in einer Halle am Regensburger Hafen mit an. Hier hat der Verein Space-Eye sein Lager für Hilfsgüter aller Art. Kartons voll mit Krücken, Babynahrung und Windeln, Kleidung, Stofftiere und Konserven stehen in der Halle verteilt - und etwas weiter hinten auch einige Diesel- und Benzin-Generatoren.

Gerade hat der Verein mit Spendengeldern zehn größere Aggregate gekauft. Weitere haben Privatpersonen und auch der Regensburger Energieversorger REWAG spendiert. Einen Teil davon verladen die Helfer in einen Lkw, der sich bald in die Ukraine aufmachen soll.

THW lieferte bereits Generatoren

Über Kiew sollen die Generatoren in die Region Cherson gebracht werden. Diese wurde teilweise gerade erst befreit. Doch das Stromnetz hat stark gelitten. Hunderte Ortschaften waren laut ukrainischem Innenministerium am vergangenen Wochenende beispielsweise ohne Strom. Unter anderem hatte zuletzt das Technische Hilfswerk (THW) angekündigt, angesichts der von Russland verursachten massiven Schäden an der ukrainischen Energieversorgung Hunderte Stromgeneratoren in die Ukraine zu bringen. Knapp 150 Geräte seien bereits geliefert, 320 weitere Stromerzeuger bereite man aktuell für den Transport vor, so das THW am Freitag.

Verein sucht überall nach weiteren Geräten

Trotzdem würden noch mehr Geräte benötigt. Die Generatoren aus Regensburg sollen unter anderem in Krankenhäusern eingesetzt werden und dort jeweils eine Station mit Strom versorgen, sagt Rebekka Krauß von Space-Eye. Zahlreiche Aggregate haben sie schon in die Ukraine gebracht, doch weitere aufzutreiben ist zunehmend schwierig. "Wir suchen echt überall", sagt Krauß. Neu oder gebraucht? Egal. Teilweise hätten die Geräte vier Monate Lieferzeit. Auch in Österreich hätten sie schon Generatoren abgeholt, sagt die Space-Eye Mitarbeiterin: "Wir sind gerade dabei, alles abzugrasen, wo es noch etwas gibt."

Helferkreis organisiert Generatoren

Ein Ort, in dem der Verein vor ein paar Wochen fündig wurde, ist Mintraching bei Regensburg. Nach einem Vortrag organisierte der Helferkreis der Pfarrei Mintraching spontan fünf Generatoren: Privat gespendete Geräte und mit Spenden neu gekaufte Aggregate. Etwas gegen die Situation zu unternehmen, sei den Menschen im Helferkreis ein Bedürfnis, sagt Erwin Drexler: "Wenn du das jeden Tag im Fernsehen siehst, dann stumpfst du ja fast schon ab. Und wenn man dann nichts machen kann, ist das ja fast eine Katastrophe."