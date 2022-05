Ukraine-Hilfe: Domspatzen singen lange Töne für hohe Spenden

Die Regensburger Domspatzen haben heute Vormittag (24.05.) in Regensburg ihre Spenden-Aktion für die Ukraine, den "Spenden-Sing-MaraTon", eröffnet. Bei der Aktion sammeln die Chormitglieder Spenden, indem sie einen gesungenen Ton möglichst lange halten und Familie sowie Freunde pro Sekunde einen beliebigen Betrag spenden. Das gesammelte Geld geht an die Katholische Jugendfürsorge für aus der Ukraine geflüchtete Kinder mit Behinderung und an die Ukraine-Hilfe von Space-Eye Regensburg.

2.000 Euro für die ersten Töne

Bei der heutigen offiziellen Eröffnung (24.05.) im Marina Saal Regensburg präsentierte Moderator Willi Weitzel seinen Ukraine-Film, den er für die Sternsinger-Aktion 2021 gedreht hatte. Gemeinsam mit einem Sängerknaben stellte er sich auf die Bühne und sang den ersten Ton. Die beiden erzielten eine Spende von 2.000 Euro.

Aktion auch im privaten Umfeld

Nach der offiziellen Eröffnung sammeln die Chormitglieder in ihrem privaten Umfeld weiter, indem sie singen und dabei Töne möglichst lange halten. Freunde und Verwandte sollen dabei jeweils spenden.