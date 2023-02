Ukraine-Hilfe aus Augsburg: "Die Ukraine wird gewinnen"

"Die Menschen sterben jeden Tag, das spüre ich", sagt Igor Meisner. Der gebürtige Ukrainer ist als sogenannter Spätaussiedler nach Deutschland gekommen, beim ukrainischen Verein engagiert er sich für sein Heimatland. Dieses Engagement hat sich vor einem knappen Jahr radikal verändert: Als Russland die Ukraine angreift, wird der kleine Kulturverein zum humanitären Hilfsdienstleister und zur Anlaufstelle für tausende Geflüchtete.

Geflüchtete aus der Ukraine: "Keine große Welle mehr"

Rund ein Jahr nach der Invasion herrscht noch immer Krieg in der Ukraine, Millionen Menschen sind geflüchtet - und viele von ihnen gut in Schwaben angekommen, so lautet Meisners Bilanz. "Viele haben einen Job, das ist gut für Deutschland", berichtet er und meint damit den Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Seit Ende des Sommers beobachtet der ehrenamtliche Helfer auch, dass immer mehr Geflüchtete wieder in die Ukraine zurückkehren - trotz andauernder Kriegshandlungen. Schätzungsweise ein Drittel der Geflüchteten entschließe sich zu diesem Schritt, vor allem Menschen aus Familien. "Ich vermute, dass keine große Welle mehr kommt aus der Ukraine", lautet Meisners Prognose.

Neues Löschfahrzeug für die Partnergemeinde

Der ukrainische Verein in Augsburg organisiert währenddessen noch immer Hilfstransporte in die Ukraine, den einundzwanzigsten hat Meisner in der vergangenen Woche gezählt. Von den Geldspenden kauft der Verein, was in der Ukraine benötigt wird. Größere Hilfsgüter werden über kommunale Zuschüsse beschafft - wie zum Beispiel das neue Löschfahrzeug für die Gemeinde Mykolayiv im Süden der Ukraine, deren Fuhrpark zu einem Großteil bei den Angriffen zerstört worden war.

Frieden: "Nicht um jeden Preis"

Ende der achtziger Jahre wird Igor Meisner genau dort, in Mykolayiv geboren, einer Stadt zwischen Odessa und Cherson. Teile seiner Familie wohnen noch in der Ukraine, mit ihnen hat er regelmäßig Kontakt. "Natürlich will jeder Frieden, aber nicht um jeden Preis", erklärt Meisner und formuliert eine klare Bedingung: Frieden könne es nur geben, wenn die Ukraine alle Gebiete zurückgewinnt, und er wird noch deutlicher: "Wir wissen ganz genau, dass die Ukraine gewinnen wird."

Spenden und Hilfe auf hohem Niveau

Obwohl die Spenden- und Hilfsbereitschaft nachgelassen hat, sei das Niveau immer noch hoch, berichtet er. Gerade die vielen Menschen, die Geflüchtete privat bei sich untergebracht haben, "freuen uns sehr". Der Verein erhält zudem nach einem Jahr auch immer noch Spenden beispielweise von Kindern und Jugendlichen, die mit Verkaufsaktionen an ihren Schulen Geld sammeln.