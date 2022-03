Ukraine: Hier gibt es am Wochenende in der Region Kundgebungen

Der Krieg in der Ukraine bewegt nach wie vor viele Menschen in der Oberpfalz und in Niederbayern. Am Wochenende sind erneut vielerorts Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen geplant.

Friedensgebet auf dem Donaumarkt

Für Samstag haben in Regensburg Vertreter verschiedener Religionen zum Friedensgebet auf dem Donaumarkt eingeladen (5.3., 11 Uhr) . Daran teilnehmen wollen unter anderem die evangelische und katholische Kirche, die Jüdische Gemeinde Regensburg, sowie muslimische und buddhistische Gemeinden aus Regensburg. Am Sonntag sind in der Oberpfalz diverse Mahnwachen geplant, unter anderem in Amberg (17 Uhr) und in Postbauer-Heng im Kreis Neumarkt (19 Uhr).

Vielerorts Kundgebungen

Auch in Niederbayern kommen die Menschen in mehreren Städten zusammen, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und gegen den Krieg zu demonstrieren. Am Samstagvormittag gibt es in der Landshuter Altstadt eine Versammlung gegen den Ukraine-Krieg. Eine weitere Kundgebung ist ebenfalls am Samstag um 16 Uhr)auf dem Marktplatz in Waldkirchen geplant. Und am Sonntag soll es Solidaritätsbekundungen in Pfarrkirchen (14 Uhr) und im Passauer Klostergarten (12 Uhr) geben.