Ukraine: Getreideexport schwierig – Nutztiere verenden

Özdemir: Export mit Zügen problematisch

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will sich um alternative Exportmöglichkeiten aus der Ukraine bemühen: "Der Weg über die Schiene kann eine Lösung sein, um Getreide zu exportieren – wenn auch mit viel Aufwand und mit beschränkten Kapazitäten. Wir werden als Bundesregierung alles tun, was geht." Probleme beim Transport über die Schiene bereiteten allerdings unterschiedliche Spurweiten oder verwendungsfähige Container in der hohen benötigten Stückzahl.

Getreide und Kühe werden gestohlen

Eine gute Nachricht sei, so Agrarexpertin Mariya Yaroshko aus Kiew, dass die Agrargüter in den Lagerhäusern nicht vergammeln würden, solange Getreide, Sonnenblumenkerne, Körnermais oder Soja weiterhin trocken gelagert werden könnten. Die schlechte Nachricht: "Natürlich gibt es immer die Gefahr, dass die Lagerhäuser zerbombt werden. Diese Fälle haben wir auch schon relativ oft gehabt." Außerdem seien in einem von den Russen besetzten Gebiet rund 400.000 Tonnen Getreide gestohlen worden. "Sogar Kühe werden aus den Ställen geklaut", berichtet Mariya Yaroshko.

Tote Kühe und Masthähnchen

Immer öfter gibt es auch Berichte, dass in der Ukraine Nutztiere in den Ställen nicht mehr versorgt werden können und verenden. Maria Yaroshko bestätigt das. Zum einen würden in besetzten Gebieten Arbeiter von russischen Soldaten daran gehindert, die Tiere in den Ställen zu füttern oder zu melken. Entscheidend sei auch die Stromversorgung: "In einem Geflügelbetrieb in der Ukraine, dem größten Hähnchenmastbetrieb Europas, hat die Fütterung wegen Stromausfall wochenlang nicht mehr funktioniert. Viele Tiere sind ums Leben gekommen."