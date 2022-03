Ukraine-Geflüchtete: Stadt Nürnberg stößt an Grenzen

Kurz vor 10 Uhr beginnt der ehrenamtliche Dolmetscher Eugen Ehrlich seine Arbeit bei der Zentralen Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete in der Nürnberger Innenstadt. Eigentlich ist er Elektriker, doch für die Menschen aus seiner Heimat nimmt er sich Zeit, übersetzt und hilft wo er kann. "Ehrensache", sagt Ehrlich.

Großer Andrang vor Zentraler Anlaufstelle

Die ersten Geflüchteten warten bereits. Um 10.00 Uhr öffnet die Zentrale Anlaufstelle, die die Stadt Nürnberg Anfang März errichtet hat. Vor der Tür hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Es sind zumeist Frauen und Kinder, viele haben Koffer dabei. Im großen Saal des Heilig-Geist-Spitals erhalten sie erste Informationen, Arztrezepte oder Gutscheine für Kleidung. Ohne die ehrenamtlichen Dolmetscher würde all das kaum funktionieren.

Es geht um grundlegende Sachen: "Wo kann ich wohnen, wo essen?", berichtet Eugen Ehrlich. Wer nicht privat, etwa bei Bekannten unterkommt, der wird zu der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Zirndorf weitergeleitet. Von dort werden die Geflüchteten weiter verteilt. Eugen Ehrlich sorgt heute dafür, dass die Menschen zu den Bussen finden. Der Fahrservice wird von der städtischen Beschäftigungsgesellschaft NoA organisiert.

Schwierigkeiten bei privater Wohnungsvermittlung

Zu Beginn hat die Stadt noch versucht, private Unterkünfte zu vermitteln. Sie musste das Angebot aber erstmal einstellen. Es war zu zeitaufwendig und wegen des großen Andrangs vor Ort im Heilig-Geist-Spital nicht mehr zu stemmen, sagt Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD). Zudem waren viele Angebote auf wenige Tage beschränkt, die Geflüchteten bräuchten aber eine Unterkunft, in der sie länger bleiben können, um sich zu stabilisieren.

Mit der neuen Internetplattform privatunterkunft.nuernberg.de startet die Stadt Nürnberg einen zweiten Versuch, Privatpersonen, die eine Unterkunft anbieten können, und ukrainische Geflüchtete zusammenzubringen. Um geflüchtete Ukrainer schnell unterzubringen, wurden in Nürnberg drei Turnhallen mit 600 Schlafplätzen ausgestattet. Zudem werden Menschen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen.

Lange Wartezeiten bei Behörden

Nicht nur vor dem Heilig-Geist-Spital bilden sich lange Warteschlangen, auch vor dem Einwohnermeldeamt und dem Sozialamt warten Geflüchtete aus der Ukraine. Sie können in Deutschland arbeiten und Sozialhilfe erhalten – doch dafür müssen sie sich bei der Stadt melden. Das Einwohnermeldeamt ist jedoch schon seit Beginn der Corona-Pandemie hoffnungslos überlastet.

Robert Knobloch, der zehn ukrainische Geflüchtete aufgenommen hat, berichtet, dass sie stundenlang vor dem Meldeamt warten mussten. "Andere wurden abgewiesen. Der nächste Termin sei erst am 21. März. Die Leute wissen nicht, was sie tun sollen", sagt Knobloch. Mittlerweile können ukrainische Geflüchtete zumindest Sozialhilfe direkt beim Sozialamt beantragen und müssen nicht zuerst zum Einwohnermeldeamt. Seit dem Ausbruch des Krieges vor rund zwei Wochen haben sich laut Stadt rund 1.200 Ukrainer in Nürnberg amtlich gemeldet.