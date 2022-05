Ukraine-Geflüchtete: Neustadt will mit Info-Website helfen

In Neustadt an der Waldnaab hat ein ehrenamtlicher Helferkreis eine Informationshomepage für Geflüchtete erstellt, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Die Website soll als Informationsquelle und Leitfaden dienen.

Geschäfte, Notrufnummern, Ärzte – alles zweisprachig

Geflüchtete finden auf der Info-Website beispielsweise wichtige Informationen über regionale Geschäfte, Vereine oder Ansprechpartner, die für den normalen Alltag wichtig sind. Auch Notrufnummern oder Informationen zu Ärzten und Apotheken finden sich auf der digitalen Infoseite. Geflüchtete können auf der Website auch organisatorische Dinge erfahren, wie z.B. vor Ort die Mülltrennung funktioniert.

Website in Zusammenarbeit mit Stadt veröffentlicht

Die Inhalte werden ständig erweitert und aktualisiert. Außerdem kann die Seite in deutscher und ukrainischer Sprache abgerufen werden. Der Bürgermeister von Neustadt a.d. Waldnaab Sebastian Dippold (SPD) ist begeistert von der ehrenamtlichen Leistung des Helferkreises. Gemeinsam mit der Stadt ist die Plattform dann veröffentlicht worden.

Ukraine-Café wöchentlicher Treffpunkt

Mittlerweile leben gut 700 ukrainische Geflüchtete in der Stadt und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Damit diese Menschen auch einen Ort zum Austausch und Kennenlernen haben, gibt es jeden Dienstag ab 15.00 Uhr in Neustadt ein Ukraine-Café.