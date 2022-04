Waschmaschinen-Aussage: Kritik für Integrationsbeauftragte

Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert den Rücktritt der Integrationsbeauftragten des Freistaats wegen nicht angemessener Äußerungen. Gudrun Brendel-Fischer (CSU) hatte in einer Pressemitteilung zuletzt geschrieben, ukrainischen Geflüchteten müsse nicht erklärt werden, wie eine Waschmaschine funktioniert, oder dass auf dem Zimmerboden nicht gekocht werden darf. Wichtiger sei laut der Politikerin aus dem Landkreis Bayreuth ein schneller und koordinierter Zugang zu Sprachkursangeboten.

Flüchtlingsrat spricht von "rassistischer Denke"

Der Flüchtlingsrat wirft Brendel-Fischer vor, mit dem ersten Teil dieser Äußerung rassistischem Denken Vorschub zu leisten. Die einen, europäischen, Geflüchteten, wären zivilisiert, die anderen nicht, so die Kritik des Flüchtlingsrats.

Brendel-Fischer reagierte auf die Vorwürfe und stellte in einer Mitteilung klar: "Es war nicht meine Absicht, andere Flüchtlinge zu diskreditieren." Vielmehr habe sie auf die Tatsache angespielt, dass ukrainische Geflüchtete in den letzten Tagen oder Wochen in Erst-Orientierungskurse verwiesen worden seien, deren Inhalte nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet wären. Dadurch werde Zeit und Energie verschwendet und Lern- und Leistungsmotivation würde schwinden, so Brendel-Fischer.

Brendel-Fischer verweist auf ihren Einsatz für Geflüchtete

Die CSU-Politikerin aus Heinersreuth betonte, sie mache sich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und im Einzelfall auch darüber hinaus für die Interessen aller Geflüchteten und Menschen mit Migrationsgeschichte in Bayern stark – unabhängig von deren Herkunftsland. Man solle das von ihr Geschriebene und nicht das von anderen Assoziierte bewerten, so Brendel-Fischer.

Der Bayerische Flüchtlingsrat ist eine nichtstaatliche Menschenrechtsorganisation mit Sitz in München. Seine Mitglieder machen sich stark für die Rechte Geflüchteter sowie von Migrantinnen und Migranten.