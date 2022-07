Ukraine-Flüchtlinge: Von der Privat- in die Sammel-Unterkunft

Anna Fink aus Planegg im Landkreis München hat Besuch. Um den Kaffeetisch herum sitzen Viktoriia Malyshenko, Hannah Postoyan und Nataliia Hulivets. Zwei Kinder spielen im Garten und ein Baby schläft im Kinderwagen. Sie alle sind vor vier Monaten aus der Ukraine geflohen. Bis vor vier Wochen waren sie zu Gast bei Familie Fink – eine Zeit, die alle genossen haben.

"Für mich war das eine Ehre, jemand in der schlimmsten Stunde seines Lebens ein Stück die Hand reichen zu können. Wir sind einfach nur sehr glücklich, dass es ihnen gut geht und dass wir alle uns haben", erzählt Anna Fink.

Große Dankbarkeit bei den Flüchtlingen

Ihre Ehemänner sind in der Heimat zurückgeblieben, als Soldaten im Krieg. Die drei Frauen mit ihren Kindern kamen verzweifelt und voller Angst in München an. Dass sie die Familie Fink getroffen haben, erfülle sie mit großer Dankbarkeit, erzählt Viktoriia: "Das hätten wir uns nie erträumt, solche Menschen zu treffen! So ein Glück! Als wir das Haus sahen, von Anna und Max, wie sie für uns alles arrangiert hatten, da fühlten wir uns von der ersten Minute an zu Hause."