Ukraine-Flüchtlinge: So hilft Bayern jetzt

In vielen bayerischen Landratsämtern finden gerade Koordinierungssitzungen statt, wie und wo man ukrainische Flüchtlinge unterbringen könnte. Grundsätzlich stehen dafür die Anker-Zentren als Erstaufnahmeeinrichtungen in den einzelnen Regierungsbezirken zur Verfügung. Laut UN-Angaben haben inzwischen 660.000 Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verlassen.

Die weitere Entwicklung in Bayern werde insbesondere vom nächsten Treffen der EU-Innenminister an diesem Donnerstag abhängen, hieß es etwa von der Regierung von Oberbayern. Je nach Ergebnis müssten Geflüchtete aus der Ukraine kein Asylverfahren durchlaufen, sondern könnten in der EU einen vorübergehenden Schutz für zunächst ein Jahr erhalten - und auch Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen. Bis zu einer Entscheidung der EU gilt weiterhin, dass ukrainische Staatsangehörige mit einem gültigen Reisepass visumsfrei für 90 Tage in die EU einreisen können.

Erste Familien in Bayern aufgenommen

Überall in Bayern bereiten sich Kommunen und Landkreise vor. So seien in Memmingen schon konkrete Anfragen aus der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw eingetroffen, ob Menschen aufgenommen und untergebracht werden können. Bei Füssen sind bereits zwei Familien untergekommen. Zwei Mitarbeiterinnen von Hotelier Andreas Eggensberger baten ihn um Hilfe, er ergriff kurzerhand privat die Initiative und holte die Angehörigen gestern in München ab. Es handele sich um sechs Personen und zwei Hunde, so Eggensberger, die er jetzt in seinem Hotel und in einer eigens angemieteten Ferienwohnung untergebracht habe. Auch das Ankerzentrum in Bamberg hatte sich zuletzt auf Ukraine-Geflüchtete vorbereitet, nun wurde die erste ukrainische Familie aufgenommen. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilt, werden dort zwei Erwachsene und zwei Kinder betreut.

Medikamente, Decken, Windeln: Hilfskonvois brechen auf

Eine große Welle der Hilfsbereitschaft gibt es auch im Landkreis Aschaffenburg: Sandra Holeczek und Lukas Zienkiewicz aus Hösbach wollen am kommenden Samstag (05.03.) einen Hilfskonvoi nach Polen an die ukrainische Grenze schicken. Auf BR24-Anfrage sagte Holeczek, die Solidarität der Menschen aus der Region sei groß, ihre Garage sei bereits voll mit Decken, Windeln und anderen Hilfsgütern. Auch Geldspenden habe man bekommen, damit sollen weitere Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente gekauft werden. Sandra Holeczek stammt aus Beuthen in Polen, dorthin will sie die Hilfsgüter bringen. Vor Ort hat sie nach eigenen Angaben Kontakt mit der Politik aufgenommen. So werde sichergestellt, dass der Transport direkt bis zur Grenze gelangt.

BRK: Geldspenden oft hilfreicher als Sachspenden

Sohrad Taheri-Sohi, Pressesprecher des BRK, äußerte im Gespräch mit dem BR große Freude über die große Solidarität in Bayern und die vielen Anfragen, wie Privatpersonen helfen können. Allerdings würden von Seiten des BRK keine Sachspenden benötigt, so Taheri-Sohi. Und so sehen das auch andere Hilfsorganisationen wie Malteser Hilfsdienst oder Johanniter-Unfallhilfe. Sachspenden seien laut Taheri-Sohi "eher hinderlich als förderlich". Mit Geldspenden könnten gezieltere Hilfen auf den Weg gebracht werden. Auch die Passauer Caritas bittet, von Sachspenden und einzelnen Aktionen abzusehen, "angesichts der sich schnell ändernden Situation in den Krisengebieten".

Freie Wohnungen im Netz oder bei Landratsämtern melden

Wer eine freie Wohnung hat und sie Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchte, kann sich auf der Plattform www.elinor.network registrieren. Dort waren am Vormittag (01.03) deutschlandweit bereits über 100.000 freie Betten registriert. Auch direkt bei den Landratsämtern kann ein freies Bett, ein Zimmer oder eine Wohnung gemeldet werden. So appelliert auch der Landshuter Landrat Peter Dreier an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises: "Egal ob Einliegerwohnung, landwirtschaftliche Gebäude, leerstehende Häuser, Gasthöfe, Pensionen oder auch Klöster: Wir wollen den Menschen, die alles verloren haben, nach diesen traumatischen Erlebnissen Sicherheit und ein Dach über den Kopf bieten und bitten deshalb inständig um Ihre Unterstützung".

Gesucht: Leere Wohnungen, Gästezimmer und Sprachvermittler

Um so gut wie möglich auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet zu sein, sucht auch der Landkreis Rosenheim gerade Unterbringungsmöglichkeiten. Landrat Otto Lederer wandte sich per E-Mail an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und bat sie um ihre Mithilfe. Neben Wohnungen werden auch größere Hallen gesucht, die vorübergehend als Notunterkünfte genutzt und entsprechend ausgestattet werden könnten. Der Landrat bat außerdem darum, auch Freiflächen zu melden, die zum Aufstellen von Wohncontainern geeignet wären. Wie viele Flüchtlinge letztendlich in die Region kämen, sei derzeit schwer einzuschätzen. In Aschaffenburg werden auch gezielt Sprachvermittler gesucht, die ukrainisch oder russisch sprechen. Sie können sich unter der Mailadresse sprachvermittler@lra-ab.bayern.de melden.

Tatsächlicher Wohnungsbedarf schwer abzuschätzen

Burkhard Wilke von der staatlichen Stiftung "Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen"(DZI), das aktuell einen guten Überblick über deutschlandweite Hilfsangebote für die Ukraine bietet, meint, dass der Wohnungs-Bedarf in Bayern im Moment noch gering sein dürfte, da zunächst vor allem die direkten Nachbarländer Geflüchtete aufnähmen.

Info-Hotline für Ukrainer in Augsburg

Auch die Stadt Augsburg verstärkt ihre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. Sie richtete nach eigenen Angaben jetzt eine "Hotline-Ukraine" ein, unter der sich alle Bürger zu dem Thema informieren können. Die Hotline ist unter der Nummer 0821-324-3016 werktags erreichbar. Außerdem bereitet die Stadt so genannte "StarterKits" vor, in die sie unter anderem eine Streifenkarte für den ÖPNV packen will. Informationen für Flüchtlinge zu Hilfsangeboten oder Einreise veröffentlicht die Stadt zudem auf Kyrillisch in ukrainischer Sprache auf ihrer Homepage.

Unterstützung für die Ukraine durch Proteste

Protestbotschaften verbreiten sich weltweit vor allem in Bildern. Zeichen, wie das aus Berlin, wo am Sonntag 100.000 Menschen gegen den Angriff auf die Ukraine protestierten, sind in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen, sagen Kommunikationsexperten. Eine Übersicht über geplante Kundgebungen und Demonstrationen auch in Bayern liefert diese von einer Gruppe Klimaaktivisten ins Leben gerufen Website.

