Ukraine-Flüchtlinge: Nürnberg vermittelt keine Wohnungen mehr

Die Stadt Nürnberg hat die Vermittlung von privatem Wohnraum an Flüchtlinge aus der Ukraine eingestellt. Der Andrang ist zu hoch und der Zeitaufwand für die Vermittlung zu groß. Das steht in einem Rundschreiben, das per E-Mail an die vielen privaten Helferinnen und Helfer ging.

Ehrenamtliche sind enttäuscht

Viele Ehrenamtliche fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Sie kritisieren, dass sie für ihr ehrenamtliches Engagement als aufnehmende Familien keinerlei Hilfe von der Stadt zur Verfügung gestellt bekämen, schreibt ein Helfer. Er hat selbst eine fünfköpfige Familie aus der Ukraine in seinem Haus aufgenommen. Eine offizielle Stellungnahme der Stadt Nürnberg dazu gibt es noch nicht. Bislang existiert nur das Rundschreiben.

Personal arbeitet an der Belastungsgrenze

Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in der gerade ins Leben gerufenen städtischen Anlaufstelle im Heilig-Geist-Saal für Geflüchtete aus der Ukraine alleine für die Vermittlung von Privatquartieren beschäftigt, heißt es in der E-Mail. Die Unterbringung sei zumeist nur von sehr kurzer Dauer, es entstehe ein hoher Betreuungsaufwand und eine große Erwartungshaltung wird als einer der Gründe für den Rückzug der Stadt aus der Vermittlung genannt. Kurz: Der Aufwand sei zu hoch, die Wirkung nicht nachhaltig.

Staatliche Stellen sollen helfen

Die Stadt Nürnberg verweist auf die staatlichen Stellen in Ankerzentren und in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung (ZAE) in Zirndorf. Diese seien dafür zuständig, dass Flüchtende aus der Ukraine eine Unterkunft bekommen. Wer bereits privat untergekommen sei, könne dort bleiben. Allerdings handele es sich dabei dann um eine private Nothilfe.

Stadt Nürnberg hüllt sich in Schweigen

Trotz mehrerer Anfragen schweigt die Stadt. So bleibt offen, welche Konsequenzen Nürnberg aus der derzeitigen Situation ziehen wird. Ungeklärt ist auch, ob zukünftig mehr Personal eingesetzt wird, das sich um die Betreuung von Geflüchteten und deren ehrenamtliche Helfer kümmert.