Ukraine-Flüchtlinge im ehemaligen Ratzinger-Haus untergekommen

Im Wohnhaus des verstorbenen Bruders von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. wohnen jetzt acht Flüchtlinge aus der Ukraine. In das Anwesen in der Regensburger Altstadt sind nun ein ukrainisch–orthodoxer Priester mit seiner schwangeren Frau, seiner Mutter und seinen drei Kindern eingezogen sowie eine weitere Mutter mit ihrer Tochter.

Das Haus stand seit Sommer 2020 leer

Bischof Rudolf Voderholzer hat die beiden Familien am Mittwoch besucht, um sie in Regensburg willkommen zu heißen, über die Lage in der Ukraine zu sprechen und ihnen Trost zu spenden, wie es vom Bistum heißt.

Die Vermittlung des Hauses lief über Stiftsdekan Johannes Hofmann vom Kollegiatstift St. Johann. Das ehemalige Wohnhaus in der Regensburger Luzengasse stand nach Georg Ratzingers Tod im Sommer 2020 leer und ist Eigentum des Stiftes. Über die Caritas Regensburg und der Bahnhofsmission wurde die Familie zur Unterbringung vermittelt.