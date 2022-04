Ukraine-Flüchtlinge: Behörden arbeiten auf Hochtouren

Auch im Landkreis Bamberg kamen am vergangengen Wochenende viele Menschen aus dem Kriegsgebiet an. Zum ersten Mal wurde die Notunterkunft in der Stegauracher Turnhalle mit Flüchtlingen belegt. Weitere Ukrainer und Ukrainerinnen wurden in einem Hotel in Hirschaid untergebracht. Noch muss sich auch bei den Ämtern alles einspielen, um die Menschen schnell zu registrieren, sie auf Privatunterkünfte zu verteilen und auch die Kinder in Schulen und Kitas unterzubringen. Auf die Behörden kamen in den letzten Wochen immense zusätzliche Aufgaben zu.

Behörden legen Sonderschichten ein

Fast täglich tagt nun im Landratsamt Bamberg eine Koordinierungsgruppe Ukraine-Hilfe. Amtsleiter und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen besprechen die Lage, geben einen Zwischenstand über die Verteilung der Flüchtlinge, neuen Unterbringungsmöglichkeiten und neuesten Meldungen über die weitere Ankunft von Menschen aus der Ukraine. Die Erfahrungen der großen Fluchtbewegung aus dem Jahr 2015 helfen den Behörden nun wieder bei der Bewältigung der Aufgaben.

Innerhalb von zwei bis fünf Tagen können inzwischen die Ukrainer aus den Notunterkünften auf private Wohnungen verteilt werden. Dafür wurden auch schon Sonderschichten am Wochenende im Landratsamt eingelegt. Mittlerweile spielt sich langsam alles ein, Strukturen konnten geschaffen, Abläufe optimiert werden. So sollen die ankommenden Menschen ab sofort erst im zentralen Ankerzentrum aufgenommen, registriert und dort auch auf Corona getestet werden, bevor es in die Unterkünfte weitergeht.