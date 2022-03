Situation für Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof verbessert

Die Situation für Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof hat sich offenbar etwas entspannt: Die Schlafplätze hätten in der Nacht zum Donnerstag ausgereicht, berichten die Helfer.

In der Nacht zum Mittwoch hatte sich die Lage zugespitzt. Es gab keine freien Plätze mehr in den umliegenden Notunterkünften. Ankommende Ukrainerinnen und Ukrainer mussten in der Bahnhofshalle auf dem Boden schlafen.

Genügend Betten für Ukraine-Flüchtlinge

In der Nacht zum Donnerstag habe dagegen alles gut geklappt, berichtet eine Sprecherin der Caritas. Zwar haben sich in den vergangenen 24 Stunden erneut 1.200 Flüchtlinge am Infopoint im Hauptbahnhof gemeldet, der mittlerweile rund um die Uhr besetzt ist. Auch waren wieder alle Plätze im Luisengymnasium und im ehemaligen Restaurant "Osteria" belegt. Aber erstmals gab es 300 zusätzliche Schlafplätze im Berufsschulzentrum an der Riesstraße, die dann auch gereicht haben. Die Menschen wurden mit einem Bus-Shuttle der Caritas dort hingebracht.

Von einer entspannteren Lage berichtet auch Bettina Spahn von der Leitung der ökumenischen Bahnhofsmission.

Begehung mit Oberbürgermeister Reiter

Nach heftiger Kritik etwa von den Freien Wählern und der FDP im Landtag hatte sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Caritas, der Bahnhofsmission, der Bahn und der Bundespolizei zu einer Begehung getroffen. Dass Menschen auf dem Boden schlafen müssen, dürfe sich nicht wiederholen, sagte er danach.

Allerdings sei oft nicht klar, wie viele Flüchtlinge nachts noch ankommen – nicht nur mit Zügen, sondern auch mit Autos und privat organisierten Kleinbussen. Reiter kündigte Verbesserungen an, auch bei der Organisation und Koordination. Diese zeigen offenbar Wirkung.

Mehr Betten, bessere Organisation am Hauptbahnhof

Künftig sollen die Bundespolizei und die Bahn über eine Meldekette die Stadt laufend über die Anzahl der Ankommenden informieren. Am Info-Point unterstützen städtische Mitarbeitende die Caritas. Auch sollen Shuttlebusse vom Bahnhof zu den Notunterkünften eingerichtet werden und ein professionelles Catering soll organisiert werden.

Außerdem wird die Stadt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs eine neue zentrale Anlaufstelle einrichten – nach BR-Informationen wohl im Hotel Regent. Dieses "Welcome Center" soll erste Informationen und Beratung anbieten, aber auch als Unterkunftsbörse dienen und die Versorgung mit Essen und Trinken sicherstellen.