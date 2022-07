Ukraine exportiert Getreide über Donau - aber nicht bis Bayern

Wegen der russischen Blockade der Schwarzmeerhäfen versucht die Ukraine nach Regierungsangaben derzeit Getreide auch per Schiff über die Donau zu exportieren. Der Transport des ukrainischen Getreides konzentriert sich aber auf die untere Donau im Bereich des Donaudeltas - bis nach Bayern wird es nicht transportiert.

Bayerische Donauhäfen nicht betroffen

Das Getreide werde über möglichst kurze Wege zu den Häfen nach Rumänien gebracht, etwa Galati und Konstanza, oder auch in den Donauhafen Russe in Bulgarien. Das sagte Martin Staats vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt dem BR auf Anfrage. Abgesehen von rein geographischen Aspekten wäre der Transport auf der Donau bis nach Bayern allein schon wegen des Niedrigwassers kaum sinnvoll, so Staats. Ähnlich argumentiert auch Martin Unterschütz, der bei der BayWa AG für den Getreidehandel verantwortlich ist.

Logistiker: Donau-Transport "Tropfen auf den heißen Stein"

Insgesamt müsse man jedoch sehen, dass der Getreide-Transport über die Donau ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei, sagt Unterschütz. Es gehe um Getreidemengen zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen, die in der Ukraine lagern. Bei den Mengen, die über die Donau transportiert werden, handle es sich nur um einen winzigen Bruchteil davon, sagt Staats. Die Schiffe würden sehr lange brauchen, ein Güterschiff schafft laut Staats zwei Umläufe im Monat. Es herrsche reger Schiffsverkehr auf der Donau, sodass es auch immer wieder zu Staus kommt.

Güterschiffe hierzulande ausgelastet - auch wegen Kohle

Zwar versuche der Agrarhandel derzeit Schiffsraum zu akquirieren, aus Bayern oder Deutschland kämen aber nur vereinzelt Schiffe. Die großen Binnenschifffahrtsunternehmen würden ihre Schiffe brauchen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können, so Staats. Wegen wieder steigender Mengen an Kohle, die transportiert werden müssten, seien die Schiffe auch hierzulande stark nachgefragt, sagt der Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt.