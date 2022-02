Ukraine-Demo vor russischem Konsulat: "Ihr seid Putins Sklaven!"

"Ruhm der Ukraine" – dieser Ruf ist am Donnertagabend immer wieder aus der Menschenmenge zu hören, die sich in der Abenddämmerung hinter dem Friedensengel eingefunden hat. Die Menschen sind gekommen, um ihr Entsetzten, ihre Wut und Verzweiflung auszudrücken. Auch an vielen anderen Stellen in Bayern wird für Frieden in der Ukraine demonstriert.

Zum Beispiel Aleksander. Er spricht vom "Kriegsverbrecher, vom blutigen Diktator Wladimir Putin", der Aleksanders Heimatstädte bombardiere. Wie er sind viele hier Ukrainer. Einige haben Tafeln dabei, auf denen in kyrillischen Buchstaben "Kein Krieg" steht. Auf einem großen Banner steht: "Europa, schau nicht weg!" Dahinter steht Olga. Sie hat sich eine blau-gelbe Fahne über ihre Schultern geworfen. Doch ihr Blick wirkt erschöpft. Auch ihre Familie lebt in der Ukraine: "Ich habe den ganzen Tag geweint, ich habe nichts gegessen, ich lese permanent die Nachrichten, ich habe immer Kontakt mit meinen Familienmitgliedern. Ja, es ist schwierig."

Russen schämen sich: "Putin ist ein Mörder"

Immer wieder stimmt die Menge die ukrainische Nationalhymne an. Gemeinsamer Gesang, kurze Momente, die etwas Trost spenden. Auch einige Russen sind heute gekommen, aus Solidarität mit der Ukraine. Eine blonde Frau steht in der Menge, sie hat ihre beiden Kinder mitgebracht.

Sie sagt, die meisten Russen fühlten Scham. Aber sie versuche zu trennen - denn Russland und die russische Regierung, das seien zweierlei. Auch ein anderer Russe sagt: "Ich schäme mich dafür, was gerade passiert. Ich akzeptiere nicht, dass Herr Putin die Ukraine angegriffen hat." "Putin ist ein Mörder und er hätte schon seit Jahren aufgehalten werden müssen", erklärt eine Sprecherin.

Blutverschmierte Säulen am russischen Generalkonsulat

Auf einem Banner ist das Gesicht von Putin zu sehen. Es ist durchgestrichen. Die Demonstranten halten es in Richtung des russischen Generalkonsulats, das sich auf der anderen Straßenseite befindet. Die Säulen an der Einfahrt sehen blutverschmiert aus. Am Nachmittag hatte ein Demonstrant rote Acrylfarbe darauf geworfen. Die Polizei hat eine Absperrung aufgebaut, um die Menge von dem Gebäude fernzuhalten. Davor steht eine Frau mit dunklen Haaren. Sie ruft in ein Megafon: "Und ich hoffe, dass die Leute in diesem russischen Konsulat mich auch hören: Ihr seid Sklaven von Putins Regime! Ihr seid Sklaven von Putin!"