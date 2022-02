Ukraine: Bamberg richtet Hilfsfonds ein, Coburg sammelt Spenden

Der Landkreis Coburg hat für die Koordinierung von Sachspenden- und Wohnungsangeboten für Flüchtlinge aus der Ukraine eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet. Alle Angebote werden vom Landkreis gesammelt werden, um zum gegebenen Zeitpunkt schnell darauf zugreifen zu können, teilte das Landratsamt am Montag mit. Aktuell sei aber noch nicht absehbar, in welchem Umfang Ukraine-Geflüchtete im Coburger Landkreis aufgenommen werden, heißt es weiter. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die Menschen in der Ukraine sei sehr groß. Viele Landkreis-Bürger hätten sich bereits gemeldet.

Hilfsgüter aus Bamberg unterwegs an die ukrainische Grenze

Die Stadt Bamberg hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den "Bamberger Hilfsfonds Ukraine" eingerichtet. Das erklärten Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) ebenfalls am Montag. Ziel sei es, die geflüchteten Kriegsopfer aus der Ukraine zu unterstützen. Die Spendengelder sollen für sofortige und unbürokratische Maßnahmen verwendet werden, die den Betroffenen helfen. Bereits am Wochenende seien Decken, Isomatten, Wasser, Klamotten und Nahrung gesammelt worden. Diese befänden sich bereits auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze.

Stadtwerke bieten kostenlose Telefonate in Ukraine an

Die Stadtwerke Bamberg ermöglichen Kunden kostenlose Gespräche in die Ukraine. Das gelte für Verbindungen über das Glasfasernetz BaMbit und BürgerNet. Damit können Telefonate in das ukrainische Festnetz und ins Mobilfunknetz kostenlos durchgeführt werden, teilten die Stadtwerke mit. Das Angebot gelte bis 30. April. Auch in der Region Bamberg gebe es eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischer Herkunft, die so Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten aufnehmen können.