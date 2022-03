Babys auf der Flucht: Ansbacher packen Tausende Hilfsbeutel

Der 16-jährige Elias sitzt mit zwei seiner Schulkameraden von der Robert-Limpert-Berufsschule in Ansbach an einem Tisch. Einer von ihnen hält ein Kleidungsstück für einen Säugling hoch, innen dick gepolstert und außen flauschig-weich. So ganz sicher sind sie sich nicht, ob das ein Baby-Body oder eine Jacke ist. Doch zum Glück kann eine andere Helferin aufklären. Die Jungs stecken die Jacke in eine Tasche, auf einer Packliste macht Elias einen Haken.

Nur das, was Mütter brauchen können

Zusammen mit etwa 30 weiteren Freiwilligen packen sie schon seit Stunden spezielle Hilfsbeutel für ukrainische Babys und deren Mütter auf der Flucht. Drin sind zum Beispiel Säuglingskleidung, warme Socken und Windeln.

Das ist das Besondere: In die Beutel kommt nicht irgendwas, sondern nur Dinge, die auch tatsächlich gebraucht werden. Gepackt wird streng nach Packliste. Schon 2015 hat Organisatorin Denise Kapp eine ähnliche Aktion gestartet – aber nicht in diesem Ausmaß, wie sie sagt. "Also mich überwältigt tatsächlich die Welle der Hilfsbereitschaft. Das sind Dimensionen, die kenne ich so nicht", sagt sie.

Sehr große Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge

Erst vor wenigen Tagen hat die 36-Jährige zum Helfen über soziale Netzwerke aufgerufen. Und dann brach eine ganze Lawine an Hilfsangeboten über sie herein. Nun steht sie mit ihren Helfern im Vereinsheim der Spielvereinigung Ansbach 09. Auf den Tischen stapeln sich Umzugskartons voller Klamotten, Deos und Feuchttüchern. In einer Ecke türmen sich fertig gepackte Hilfsbeutel. Alles Spenden von hilfsbereiten Menschen, die den Raum füllen.