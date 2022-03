Ukraine: Allgäuer Landkreise bereiten sich auf Flüchtlinge vor

In Bad Wörishofen wird das Impfzentrum verkleinert, damit in dem ehemaligen Möbelhaus ab dem Wochenende Flüchtlinge untergebracht werden können. Platz für 150 Menschen wird es dann dort geben. Wann die kommen und wie viele genau, das wusste man beim Landratsamt noch nicht.

Freien Wohnraum in Ferienwohnungen melden

Das Landratsamt in Lindau ruft dazu auf, freien Wohnraum, zum Beispiel in Ferienwohnungen zu melden. Dort könnten dann Flüchtlinge untergebracht werden. Im Landkreis Oberallgäu rechnet man am Wochenende mit 300 Menschen, die eine Unterkunft brauchen. Neben der Turnhalle in Rettenberg, die bereits seit vergangener Woche vorbereitet wurde, wird inzwischen auch der Marktanger in Sonthofen übergangsweise als Notunterkunft hergerichtet.

Russisch oder Ukrainisch. Wer kann beim Übersetzen helfen?

Ziel ist es laut Landratsamt, dass die Menschen aber so schnell wie möglich dezentral untergebracht werden können. Gesucht werden auch Menschen, die russisch oder ukrainisch sprechen und übersetzen können. Im Landkreis Ostallgäu gibt es bereits eine Anlaufstelle für alle Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier kann man sich registrieren lassen, bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung und kann finanzielle Unterstützung beantragen.

