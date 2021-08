Uhu-Waisen aus dem Spessart noch zu jung zum Auswildern

Vor einigen Monaten sahen die zwei noch aus wie kleine Wattebäuschchen, mittlerweile haben sie aber ein prächtiges Gefieder. Es geht um zwei Uhu-Waisenkinder. Ihre Mutter war von einem Jäger tot im Wald gefunden worden, daraufhin kamen die Jungvögel zu einem Falkner-Ehepaar in Hasloch. Die Rettung für die kleinen Uhus kam in letzter Sekunde – und war erfolgreich. Die Jungvögel sind noch immer in der privaten Wildauffangstation im Landkreis Main-Spessart, laut ihren "Zieh-Eltern" Karin und Roland Weber entwickeln sie sich gut.

Artgerechtes Verhalten von anderen Uhus lernen

Zum Auswildern ist es aber noch zu früh. Die beiden Jungtiere bleiben daher noch eine Weile in Hasloch. Bevor sie in die Freiheit entlassen werden können, müssen die sich jungen Uhus erst noch einiges an artgerechtem Verhalten aneignen, so Karin und Roland Weber. Hilfestellung gibt dabei im Gehege ein weiterer Pflegegast: ein männlicher europäischer Uhu mit einem gebrochenen Flügel. Dessen Verletzung heilt, er übt wieder das Fliegen, doch bislang schafft er nur den Flug zu einem in 1,50 Meter Höhe angebrachtes Brett. Auch ein sibirischer weiblicher Uhu ist noch "Mitbewohner" in der Voliere. Noch kann Falknerin Karin Weber nicht sagen, wie lange die jungen Uhus in der Auffangstation bleiben. "Unser oberstes Ziel ist für alle Tiere, sie nach Möglichkeit auszuwildern."

Falkner-Ehepaar konnte Uhu-Babys durchbringen

Die beiden Uhu-Waisenkinder wurden Ende April dehydriert und fast tot gefunden, nachdem das Muttertier einen Genickbruch erlitten hatte. Die Falkner zogen die beiden Uhu-Waisen daraufhin groß. Zunächst mussten die Tiere rund um die Uhr im vierstündigen Abstand gefüttert werden, bis sie allein fähig waren, Eintagsküken zu fressen. Jetzt stehen auch noch zugekaufte Mäuse auf dem Speisezettel – ihre natürliche Beute in der freien Wildnis.

Andere "Pflegekinder" nehmen Abschied

Doch die Uhus sind nicht die einzigen gefiederten "Pflegekinder" der beiden Falkner. Demnächst kann ein Wanderfalke die Greifvogel-Auffangstation verlassen. Er war aus einem Nest gefallen und von einer Spaziergängerin entdeckt worden. Der Falke wurde per Hand aufgezogen. Nun soll er in der Nähe seines Fundorts ausgesetzt werden, damit er die Chance hat, wieder mit seinen Geschwistern aufzubrechen. Fünf Mäusebussarde sollen die Station ebenfalls verlassen.

Private Wildauffangstation derzeit übervoll

Die zehn Turmfalken, die von überall her nach Hasloch gebracht wurden, werden laut dem Ehepaar Weber auch langsam flügge. Einige haben schlechte Federn. Karin Weber hofft, dass das Gefieder nach der bevorstehenden Mauser besser wird. Die private Wildauffangstation des Falkner-Ehepaars ist aktuell übervoll und kann daher keine Tiere mehr aufnehmen. Neben der Überbelegung machen dem Ehepaar Weber die steigenden Kosten fürs Futter zu schaffen: Eintagsküken kosten immer mehr.

Ein Fuchs, den die Webers vom Lohrer Tierheim übernommen und aufgepäppelt haben, soll auch bald in die Wildnis entlassen werden. Nur ein Rehbock und ein Kitz, beide schwerverletzt und weitgehend wieder hergestellt, dürfen auf dem 3.000 Quadratmeter großen Grundstück mit Wiese und Waldstück im Haslocher Ortsteil Hasselberg bleiben.