Das Gericht begründete sein Urteil mit einem Formfehler der Stadt München. Diese hatte vom Eigentümer gefordert, dass er das zerstörte Uhrmacherhäusl im Stadtteil Giesing wieder aufbauen müsse. Nach Ansicht des Gerichts hätte sich die Stadt München mit dieser Forderung aber zuerst an den Bauunternehmer wenden müssen, der das Haus vor zwei Jahren mit seinem Bagger zerstört hatte.

Ein Urteil und viele offene Fragen zu Abriss-Schuld und Neubau

Da das heutige Urteil mit einem Formfehler der Stadt München begründet wird, ist nach wie vor die Frage nicht beantwortet, wer an dem Abriss des eigentlich denkmalgeschützten Urhmacherhäusl schuld ist. Auch nicht geklärt ist, ob das zerstörte Denkmal wiederaufgebaut werden muss und wessen Aufgabe es dann ist. Derzeit läuft zusätzlich bei der Staatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren.

Abriss des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusls hätte "Beigeschmack"

Zwar befand auch die Staatsanwaltschaft in der Verhandlung, dass die Umstände, unter denen das Uhrmacherhäusl zerstört wurde, einen komischen Beigeschmack hätten. Doch hätte sich die Stadt München mit dem Wiederaufbaubescheid eben zuerst an den Bauunternehmer wenden müssen, denn dieser hatte mit seinem Bagger das Haus zum Einsturz gebracht.

Der Vertreter der Stadt entgegnete, dass man davon ausgehe, dass der Bauunternehmer einen Wiederaufbau nicht leisten könne und sich im Falle eines Bescheides in die Türkei absetzen würde. Die Richterin entgegnete, dass diese Behauptung durch nichts belegt sei.

Rechtsstreit könnte Jahre dauern

Das städtische Planungsreferat will nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, dann will sie über das weitere Vorgehen entscheiden. Unter anderem gibt es folgende Möglichkeiten: So könnte sie, nachdem die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Berufung gehen.

Sie könnte zum Beispiel aber auch einen neuen Bescheid erlassen, entweder an den Bauunternehmer, oder doch an den Eigentümer, aber mit einer ausführlichen Begründung. So könnte sich der Rechtsstreit noch Jahre hinziehen, was auch die Richterin im Verfahren sagte.