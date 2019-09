Uhrenraub-Prozess: Angeklagte äußern sich nicht zu den Vorwürfen

Die fünf Männer aus dem Raum Duisburg wirkten am Freitagmorgen sehr ernst, warteten mit gesenkten Köpfen auf den Prozessbeginn. Keiner von ihnen wollte Angaben zur Sache machen.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Memmingen dauerte nur etwa eine Stunde, im Wesentlichen wurde das Prozedere der Verhandlung erläutert.

40 Zeugen sollen vernommen werden

Inwieweit sich die mutmaßlichen Täter schuldig gemacht haben, soll ein umfangreiches Verfahren klären. Sechs weitere Sitzungstage sind angesetzt. 40 Zeugen sollen insgesamt vernommen werden, dazu noch viele Sachverständige. In der nächsten Sitzung am Donnerstag kommender Woche sollen die Geschädigten gehört werden.

700.000 Euro schwerer Raubüberfall

Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten gemeinschaftlichen Raub und die Anstiftung zum Raub vor. Sie sollen vor sechs Jahren einen schweren Raubüberfall auf einen Onlinehändler im Landkreis Neu-Ulm begangen und dabei Uhren und Geld im Gesamtwert von fast 700.000 Euro entwendet haben.

Täter fesseln Onlinehändler und seine Ehefrau mit Klebeband

Mit einer Pistole und Pfefferspray hatten die Männer laut Staatsanwaltschaft den Händler gezwungen, seinen Tresor zu öffnen. Sie erbeuteten 80 hochwertige Uhren, Bargeld sowie drei Smartphones. Den Händler und seine Ehefrau sollen sie mit Klebeband gefesselt haben, diese konnten sich nach der Tat aber selbst befreien.

Angeklagter brach aus JVA Memmingen aus

Einer der angeklagten Männer war in der Ukraine festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Memmingen gebracht worden. Dort brach er mit einem Mithäftling aus, konnte allerdings nach ein paar Tagen wieder geschnappt werden und sitzt seit dem 6. August in der JVA Augsburg.