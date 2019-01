Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der 47-Jährige gegen 9.30 Uhr war im Wald bei Üchtelhausen damit beschäftigt, einen bereits gefällten Baum zu entasten. Dabei geriet der schwere Stamm plötzlich ins Rollen und traf den Mann am Bein. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte in eine Schweinfurter Klinik geflogen.