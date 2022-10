Übung für den Ernstfall: Simulierte Massenkarambolage auf A3

Notärzte und Notfallsanitäter triagieren in der sogenannten "Chaosphase"

Damit die lebensgefährlich und schwer Verletzten vor Ort maximale Überlebenschancen haben, müssen die Notärzte triagieren, also den Feuerwehrleuten klare Anweisungen geben, welcher Verletzte zuerst aus seinem Wagen befreit werden muss. Das geschieht in der sogenannten "Chaosphase", also kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort.

Gesperrte Baustelle bietet Gelegenheit für Echtfallszenario

Im Rahmen der aktuellen Baumaßnahmen und der dazugehörigen Sperrung der Autobahn hatten die Feuerwehren der Arbeitsgemeinschaft A3 vorgeschlagen, eine solche Übung, wie sie regelmäßig zur Brandschutzwoche im September passiert, einmal auf dem gesperrten Abschnitt durchzuführen. Eine Autobahn kann nicht zuletzt aufgrund der Leitplanken und daher schwierigen Ausweichmöglichkeit eine große Herausforderung für Einsatzkräfte sein. Auch kommen Rettungsfahrzeuge teilweise an Stauenden nicht weiter.

Zusammenarbeit auch bei Wetterereignissen gefordert

Nicht nur bei Verkehrsunfällen, auch bei Wetterereignissen wie Überschwemmungen ist eine landkreisübergreifende Zusammenarbeit gefordert. Wassermassen machen nicht vor politischen Bezirksgrenzen Halt. Vom großen Hochwasser im Juli 2021 war zunächst der Landkreis Erlangen-Höchstadt betroffen, wenig später der Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim.

Positives Fazit

Nach dem simulierten Abtransport der Verletzten ziehen die Einsatzleiter ein positives Fazit: Feuerwehr, Polizei und Notfallmediziner der Landkreise Erlangen/Höchstadt, Neustadt/Aisch und Bamberg arbeiten routiniert zusammen und sind für den Ernstfall gewappnet.