Übler Scherz? Gewalttat im Haßfurter Schulzentrum angekündigt

Wahrscheinlich ist es nur ein sehr schlechter Scherz: Unbekannte haben offenbar für Montag eine mögliche Gewalttat im Schulzentrum in Haßfurt angekündigt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Anfrage von BR24 bestätigt, sei "eine Schmiererei" in einer Mädchentoilette entdeckt worden, die als Androhung einer Gewalttat "interpretiert" werden könne.

Polizei: Keine akute Bedrohungslage

Die Schulleitungen des Regionmontanus-Gymnasiums und der Dr. Auguste-Kirchner-Realschule hätten dies der Polizei und dem Kultusministerium angezeigt. Die Polizei gehe aber nicht von einer akuten Bedrohungslage aus, eher von einer "dummen Idee eines Schulkindes", betonte Polizeisprecher Enrico Ball gegenüber BR24.

Das Kultusministerium teile diese Einschätzung und verwies auf einen Trend, der aktuell im sozialen Netzwerk TikTok kursiere: Dort würden Schülerinnen und Schüler in einer sogenannten "Challenge" aufgefordert, den Schulbetrieb durch Androhungen eines Amoklaufs zu stören. Diverse Fälle seien etwa in Mittelfranken gemeldet worden, so Ball.

Keine Einlasskontrollen geplant

Die Polizeiinspektion Haßfurt werde am Montag "mit einer Streife, vielleicht auch mit zwei Streifen" präsent sein, um Schülerschaft und Eltern zu beruhigen und mögliche Fragen zu beantworten". Die Beamten würden aber keine Einlasskontrollen im Schulzentrum durchführen.

Im Gegensatz dazu hatte die Mainpost am Samstag berichtet, dass es "Polizeipräsenz vor Ort geben (werde) mit Kontrollen aller Personen, die die Schulgebäude betreten" wollten. Die Schulleitungen des Gymnasiums und der Realschule hätten die Schülereltern am Freitag "per Schreiben" über die Vorsichtsmaßnahmen informiert.

Schüler dürften das Schulgebäude nur über den Haupteingang betreten. Der Zugang werde von Lehrern und Polizei kontrolliert, so die Mainpost. Die Kinder müssten dazu ihre Schülerausweise bei sich führen. Über den "konkreten Inhalt der Bedrohung" wurden die Eltern laut Mainpost nicht informiert.

Schulleiterin: So schnell wie möglich Unterricht

Die Schulleiterin des Regiomontanus-Gymnasiums, Maria Eirich, sagte der Mainpost am Samstag, es sei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen das Ziel, schon am Montag wieder so rasch wie möglich zu Normalität und Schulunterricht zurückzukehren.

Die Oberstudiendirektorin wollte BR24 bisher Auskünfte zu dem möglichen Bedrohungsfall und den Sicherungsmaßnahmen geben. In einer kurzen E-Mail erklärte Eirich, bei Bedrohungslagen an Schulen übernehme die Polizei "in alleiniger Verantwortung (…) das Verfahren und die Kommunikation".