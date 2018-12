Überwintern: Ammersee-Fischer sichern Laich von Renken

Ein letztes Mal stachen die Ammersee-Fischer heute in See – sie fingen Renken, eine Lachsfischart. Dabei ging es aber weniger um die ausgewachsenen Tiere, sondern um deren Laich. Denn der wird nach dem Fang den Weibchen entnommen, besamt und dann in einer speziellen Aufzucht in Utting bis zum Februar erbrütet. Die Fischer wollen so sicherstellen, dass es auch im nächsten Jahr genügend Tiere gibt. zwei Millionen Eier - 80 Prozent überleben und schlüpfen als Fisch. Unter anderem wegen der vielen Feinde

Gefahr durch mangelnden Sauerstoff und extreme Kältephasen

Entstanden ist die Laichfischerei in den Fünfziger Jahren. Damals starben viele Fischeier am Grund der Seen ab, weil der Sauerstoffgehalt dort zu niedrig war. Zwar hat sich die Wasserqualität seitdem spürbar verbessert, doch extreme Kältephasen können den Bestand trotzdem stark dezimieren.

Nur ein Prozent der Renken erreicht Erwachsenen-Größe

Diesmal haben die Ammersee-Fischer rund zwei Millionen Renken-Eier gesichert - 80 Prozent überleben und schlüpfen als Fisch. Unter anderem wegen der vielen Feinde im See (zum Beispiel der Hecht) erreicht aber nur rund ein Prozent die Erwachsenen-Größe.

Die Fischer wollen also vorsorgen und die Verbraucher können sich darüber freuen. Denn die für die Laich-Sicherung gefangenen Renken füllen vor dem Jahreswechsel noch einmal die Kühltheken. Sind sie doch ein beliebter Gaumenschmaus - nicht nur am Ammersee.