Überweisungen im großen Stil gefälscht

Der Angeklagte soll in Banken ausgefüllte Überweisungsträger aus den dafür vorgesehenen Einwurfkästen gefischt und mit den darauf angegebenen Daten neue Überweisungen angefertigt haben – mitsamt gefälschten Unterschriften, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Konten im In- und Ausland benutzt

Als Ziel für die Transaktionen habe er verschiedene Konten angegeben, die er teilweise unter Decknamen eröffnet haben soll. Einige der Zielkonten befanden sich laut Anklage in der Slowakei, Tschechien oder Ungarn, andere in Deutschland. In einem Fall habe der Angeklagte das Konto eines arglosen Dritten genutzt, um an das ergaunerte Geld heranzukommen.

Fahndung nach Komplizen

Obwohl ein Teil der Überweisungen als Fälschung erkannt wurde, entstanden bei den Vergehen laut Staatsanwaltschaft fast 84.000 Euro Schaden. Die Taten wurden zwischen September 2016 und November 2017 begangen. Opfer der Betrügereien sind Menschen aus ganz Bayern, aber auch aus Hessen und Thüringen. Die Anklage lautet unter anderem auf Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrug und Bandenbetrug. Nach den Komplizen des Mannes wird noch gefahndet. Für den aktuellen Prozess sind drei Verhandlungstage vorgesehen, das Urteil wird für den 16. November erwartet.