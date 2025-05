"Überwältigt": Unterfränkin Anna Winkler ist neue Bierkönigin

"Ich habe nicht damit gerechnet, aber anscheinend konnte ich überzeugen." Das sagte Anna Winkler dem Bayerischen Rundfunk nach ihrer Wahl zur neuen Bayerischen Bierkönigin. Im Festsaal des Löwenbräukellers in München hatte sich die 30-Jährige am Donnerstag gegen ihre Mitbewerberinnen durchsetzen können. Georg Schneider, der Präsident des Bayerischen Brauerbunds, sagte dem BR: "Sie hatte ein sehr souveränes Auftreten auf der Bühne, hat Fragen, die sie nicht durch Wissen beantworten konnte, gut pariert und mit Charme überzeugt."

Sales Managerin mit Brauerei-Erfahrung

Anna Winkler lebt in Mainbernheim im Landkreis Kitzingen und arbeitet nebenher bei einer Brauerei. Hauptberuflich ist sie als Sales Managerin für ein Unternehmen in Landshut tätig. Die Unterfränkin hat zunächst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und anschließend eine weitere Ausbildung bei der Polizei absolviert.

Die Liebe zum Bier sei der Sales Managerin bereits in die Wiege gelegt worden: Großvater und Urgroßvater waren Brauer, ihr Vater hatte 2018 zusammen mit sechs Mitstreitern die "Brauschmiede" in Mainbernheim gegründet. Winkler war dort von Anfang an mit aktiv und arbeitet ehrenamtlich mit: Ob beim Brauen oder im Ausschank. Als Bierkönigin wolle sie gerade kleinere Brauereien unterstützen, sagte Anna Winkler im Vorfeld der Wahl zum BR. Außerdem sei es ihr wichtig auch Frauen anzusprechen, denn nicht nur Biergenuss sondern auch die Bierproduktion sei längst keine Männersache mehr.

Vor der Wahl: Jede freie Minute für das Finale gelernt

Vor dem Finale war die 30-Jährige sehr aufgeregt und hat jede freie Minute gelernt, um fachlich bestmöglich aufgestellt zu sein. Bei der Bewertung, glaube sie, vor allem durch ihre Persönlichkeit und Unbeschwertheit punkten zu können, so Anna Winkler zum BR.

Bei der Wahl mussten sich die vier Finalistinnen dann zunächst vor dem Publikum im Saal präsentieren und in einem zweiten Durchgang ihr Fachwissen zum Thema Bier unter Beweis stellen. Hier konnte die Gewinnerin Anna Winkler Jury und Publikum überzeugen: Über 53 Prozent der Stimmen fielen auf sie. Bei der Wahl zählten die Stimmen des Publikums zu zwei Dritteln (Persönlichkeit/Fachwissen), die Wertung der Jury wurde zu einem Drittel gewichtet.

Unterfränkin unter 66 Kandidatinnen ausgewählt

Insgesamt hatten sich dieses Mal 66 Kandidatinnen beworben. Nach einer Vorauswahl blieben sechs übrig. Im Anschluss hatte es ein Online-Voting gegeben, bei dem die vier Kandidatinnen übrig geblieben waren. Seit 2009 wird die Bayerische Bierkönigin vom Bayerischen Brauerbund gekürt. Die neue Bierkönigin Anna Winkler wird nun ein Jahr lang als Vertreterin des bayerischen Biers auf verschiedenen Veranstaltungen wie Volksfesten und Messen im In- und Ausland dabei sein.

Der Heimatort von Anna Winkler, Mainbernheim, liegt mitten im "Weinlandkreis" Kitzingen. Es sei doch gerade das Tolle, dass es hier beides gibt, meint die frisch gekürte Bierkönigin: Guten Wein und gutes Bier, so Winkler: "Jeder Winzer trinkt abends auch noch sein Feierabendbier." Durch ihre Kandidatur wolle sie auch darauf aufmerksam machen, wie unterschätzt unterfränkisches Bier noch immer sei.