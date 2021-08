Überwältigender Empfang für Augsburger Kanuten

Hannes Aigner feiert Erfolge in Tokio auch daheim

Über den euphorischen Empfang freute sich Hannes Aigner vom Augsburger Kajakverein: "Das zeigt, dass Kanu einen hohen Stellenwert in Augsburg hat. Es macht mich stolz, die Erlebnisse in Tokio auch hier feiern zu können." Aigner hatte Bronze im Kajak Einer geholt.

Ricarda Funk dankt Augsburg für die Medaille

Goldgewinnerin und Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk zeigte sich überwältigt vom Empfang der Fans. "Das habe ich so nicht erwartet", gab Funk zu. "Es ist unbeschreiblich und toll, wie mich Augsburg mit offenen Armen empfängt." Augsburg sei der beste Standort mit besten Trainingsbedingungen, ohne Augsburg würde sie hier nicht als Medaillengewinnerin stehen.

Sideris Tasiadis freut sich auf Heim-WM in Augsburg

Auch Sideris Tasiadis hatte einen solchen Empfang nicht erwartet, bereits 2012 hatte er Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen, damals seien nicht so viele Menschen am Rathausplatz gewesen, erklärte Tasiadis. "Ich hoffe, der Kanusport bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit in Augsburg und Deutschland. Bessere Werbung können wir nicht machen für unseren Sport", sagte Tasiadis. Er blickt dabei auch voraus auf die Heim-WM in Augsburg im kommenden Jahr.