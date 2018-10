Überwältigende Resonanz auf öffentliche Suche nach Pflegefamilie

Stefan Lahner, Sachgebietsleiter Jugend und Familie beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, ist überwältigt. 120 Antworten aus dem ganzen Bundesgebiet sind auf seinem Tisch gelandet, seit er sich Anfang der Woche mit der Bitte um Unterstützung an die Medien gewandt hatte. Der Jugendamtsleiter hatte dringend nach einer Pflegefamilie für zwei junge Mädchen aus dem Landkreis gesucht, deren Vater vor kurzem verstorben ist. Die Mutter kann sich aufgrund einer Behinderung nicht selbst um ihre beiden Töchter kümmern, wüsste die beiden sechs und zehn Jahre alten Mädchen aber gerne weiter in ihrer Nähe.

Bewerber werden nach Entfernung sortiert

"Ich hätte nie mit dieser enormen Hilfsbereitschaft gerechnet", sagt Stefan Lahner. Sogar von der Ostsee hätten sich Familien gemeldet, die den beiden Mädchen ein neues Zuhause bieten wollten. Das Jugendamt hat eigens ein Team aus fünf Mitarbeitern gebildet, um die Rückmeldungen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Die Bewerbungen werden nun gesichtet und zunächst nach Entfernungen sortiert.

"Alle, die weiter als 60 Kilometer entfernt wohnen, verweisen wir an Jugendämter in ihrer Region", erläutert Stefan Lahner das Vorgehen. Überall werde nach Familien gesucht, die in Notsituationen Kinder bei sich aufnehmen. Da nehmen sich die Jugendämter nicht gegenseitig infrage kommende Kandidaten weg.

Mitarbeiter nehmen bereits Kontakt mit Familien auf

Bislang sind rund 40 Bewerber aus der näheren Umgebung übrig geblieben. Dass es noch mehr werden, kann Lahner nicht ausschließen. Die Nachricht habe sich über die sozialen Netzwerke unglaublich weit verbreitet. Die Mitarbeiter des Jugendamts führen bereits telefonische Vorgespräche und versenden Fragebögen, mit denen die persönlichen familiären und finanziellen Verhältnisse der möglichen Pflegeeltern geklärt werden.

Weihnachten vielleicht schon in neuer Familie

"Und dann besuchen wir die Bewerber zuhause, um sie persönlich kennenzulernen und uns ein Bild von ihrem Umfeld zu machen", erklärt Stefan Lahner. Ist ein geeignetes Zuhause gefunden, werden die beiden Mädchen behutsam und in Begleitung mit den neuen Pflegeeltern bekannt gemacht. Sechs bis acht Wochen dauert der ganze Prozess erfahrungsgemäß. Weihnachten könnte es also vielleicht schon eine neue Familie für die beiden geben.