"Überwältigend": Reaktionen auf "Tristan und Isolde" in Bayreuth

Intendantin Katharina Wagner hat sich zufrieden mit dem Start der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele gezeigt. "Ich stehe hier ziemlich glücklich", sagte sie auf dem traditionellen Staatsempfang nach der Premiere am späten Montagabend. Zuvor war im Festspielhaus eine Neuinszenierung von "Tristan und Isolde" gezeigt worden. "Wir haben innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit diese Produktion auf die Bühne gebracht, dafür möchte ich allen Mitwirkenden danken."

Angela Merkel fehlt beim Staatsempfang

Altkanzlerin Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer waren nach der Vorstellung nicht zum Staatsempfang in das Neue Schloss gekommen. Zuvor hatte Katharina Wagner am Wochenende die Staatsregierung dafür kritisiert, dass nach dem Festspiel-Auftakt ein großer Staatsempfang geplant war, obwohl die Corona-Infektionszahlen in der Region hoch sind. Die Festspielleitung appellierte zudem an die Gäste im Festspielhaus, sich mit Masken zu schützen. Merkel hielt sich an diese Empfehlung. Bilder zeigten sie mit blauem Mund-Nase-Schutz.

Söder beeindruckt von "Tristan und Isolde"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fand die Inszenierung "beeindruckend". Er sei kein "geborener Wagnerianer", räumte er ein, er nähere sich dem Thema immer mehr an. "Heute hat es mir sehr gut gefallen."

Erstmals besuchte Grünen-Chefin Ricarda Lang das Festival. Sie sagte: "Ich fand es sehr beeindruckend, aber auch ein wenig überwältigend: Das erste Mal bei den Festspielen, das erste Mal Wagner. Da muss man sich erst einmal darauf einlassen."

Minutenlanger Applaus im Festspielhaus

Zuvor gab es im Festspielhaus minutenlangen Applaus und regelrechten Jubel für die neue Bayreuther Version von "Tristan und Isolde".

Die Neuproduktion von Regisseur Roland Schwab, die völlig ironiefrei eine utopische, überaus romantische Interpretation von Richard Wagners großer Liebesoper zeigt, trifft in Zeiten von Krieg, Krise und Chaos beim Publikum offensichtlich einen Nerv. Schon nach den einzelnen Aufzügen zeigten sich die Zuschauer begeistert. Zum Schluss wurde minutenlang geklatscht, getrampelt und "Bravo" gerufen.

Der Applaus galt auch Dirigent Markus Poschner, der die Aufgabe kurzfristig von Cornelius Meister übernommen hatte, weil der für den an Corona erkrankten Pietari Inkinen als "Ring"-Dirigent einspringen musste.

Mit Material von dpa.