Überwachung: Ein Video-Ballon für Bayerns Polizei

Eine Drohne mit Wärmebildkamera hängt an einem 120 Meter langen Seil. Über dieses wird sie mit Strom betrieben, sodass sie über Stunden in der Luft bleiben kann. Praktisch, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, sagt Hauptkommissar Andreas Brandt. Und es ist wesentlich kostengünstiger als der Einsatz eines Polizeihubschraubers. "Auch, wenn es Nebel hat, können wir mit der Drohne starten. Der Hubschrauber kann das nicht." Zudem sei die Wärmebildtechnik bei der Vermisstensuche sehr gut, schwärmt Brandt.

Zum Artikel: Drohnen sollen bayerische Polizei aus der Luft unterstützen

Brandt ist einer der Beamten, die seit Anfang des Jahres der Koordinierungsstelle Video (KOST Video) der bayerischen Polizei zugeordnet sind. Angesiedelt bei der Polizeiinspektion am Flughafen München soll die KOST Video bayernweit die Kompetenzen in Sachen Videoüberwachung bündeln und andere Polizeidienststellen sowie Kommunen beraten.

Mit Helium-Ballon: Tagelange Überwachung aus der Luft

Die neueste Errungenschaft: ein neongelber Helium-Ballon mit sechs Metern Durchmesser, in Großbuchstaben mit "POLIZEI" gekennzeichnet. Der Ballon kann mehrere Tage in der Luft bleiben und bis in 300 Metern Höhe bei Festivals, bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Waldbränden die Lage überwachen. Einmalig bisher in Bayern. Der erste Einsatz des Ballons ist schon in Planung. Details will die Polizei noch nicht preisgeben. "Es wird jetzt geprüft, ob er sich bewährt und ob er ein Standardeinsatzmittel werden wird oder doch ein Unikat bleibt", sagt Hauptkommissar Brandt.

Hohe rechtliche Hürden für Videoeinsatz

Neben Drohne und Ballon setzt die Polizei bei der Überwachung zudem weiter auf die klassische Dome Kamera auf öffentlichen Plätzen oder auf das gut erprobte Einsatzfahrzeug mit Kamera auf dem Dach. Viele verschiedene Möglichkeiten also. Umso mehr betont Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gleich am Anfang seines Besuchs in der Koordinierungsstelle, die Überwachungsmöglichkeiten seien allein zum Schutz der Bürger da. Wo besondere Sicherheitsgefahren bestünden, werde die Videotechnik mit Maß und Ziel eingesetzt.

"Einen flächendeckenden Einsatz von Videoüberwachung, wie es sie zum Beispiel in Teilen von Großbritannien, in den großen Städten wie London, gibt, kommt für uns nicht in Frage und wäre auch mit der Gesetzeslage von Bund und Land nicht vereinbar", erklärt Herrmann. Jeder Einsatz setze eine bestimmte Gefährdungssituation voraus. "Entweder ist die gegeben, weil in der Vergangenheit schon Straftaten verübt wurden und eine Wiederholung zu erwarten ist, oder weil es einen konkreten Hinweis darauf gibt, dass es zu erheblichen Straftaten kommen könnte."

Nur dann darf im Übrigen das Geschehen auch aufgezeichnet werden. Gibt das gewonnene Material schließlich keinen Anlass für eine Strafverfolgung, muss es nach spätestens 21 Tagen wieder gelöscht werden.

Kriminalitätsbrennpunkte mit fest installierter Überwachung

Insgesamt 81 Kameras sind an Kriminalitätsschwerpunkten in Bayern dauerhaft im Einsatz: 30 davon in Nürnberg, 15 in Augsburg und 11 in München. "Zahlenmäßig eine andere Dimension hat da zum Beispiel die Videoüberwachung der Verkehrsunternehmen auf der Grundlage ihres Hausrechts", sagt Herrmann.

Die Polizei hat nur in Einzelfällen auf die Kameras in U- oder S-Bahnhöfen Zugriff, wenn zum Beispiel ein entsprechender Alarm ausgelöst wurde. Und auch von den mobilen Videoüberwachungsanlagen der Polizei gibt es insgesamt nur sieben, mit dem Helium-Ballon sind es jetzt acht. "Überschaubar", findet der Innenminister.

Umstrittene Gesichtserkennung in Bayern?

Die neue Koordinierungsstelle Video soll für die bayerische Polizei künftig auch den Einsatz intelligenter Videotechnik voranbringen, wie etwa den der umstrittenen Gesichtserkennung, die bei der Suche nach Straftätern helfen soll. Noch gibt es dafür in Bayern rechtlich keine Grundlage. Man beobachte den Markt, sagt der Innenminister. Erst wenn die Technik zuverlässig funktioniere, könne man sich um die entsprechende gesetzliche Grundlage kümmern, so Herrmann. „Wir wollen ja nicht eine Serie von Falschalarmen auslösen. Da muss schon ein hohes Maß an Verlässlichkeit gegeben sein.“

Die FDP im bayerischen Landtag lehnt die automatisierte Gesichtserkennung grundsätzlich ab. Eine Identifizierung müsse individualisiert erfolgen, nicht nur pauschal, sagt der FDP-Innenpolitiker Alexander Muthmann. Die aktuelle Arbeit der KOST und die Art und Weise wie der Freistaat im Moment Videotechnik einsetzt, bewertet FDP-Politiker Muthmann hingegen positiv. Auch er betont, es dürfe natürlich keine flächendeckende Überwachung geben, aber er hält es für richtig, Videotechnik zu nutzen und auszubauen, um sie insbesondere in Brennpunkten einzusetzen.

SPD: "Überwachung auf rechtlich sicheren Boden stellen"

Ähnlich sieht es sein rechtspolitischer Kollege von der SPD, Horst Arnold. Der Landtagsabgeordnete sagt, die Videoüberwachung sei ein wichtiges Instrument, eine Maßnahme zum Schutz der Allgemeinheit, die auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärkt. Dass die neue Koordinierungsstelle Video bei der bayerischen Polizei künftig auch die damit verbundenen rechtlichen Fragen im Blick behalten wird, stimmt ihn zuversichtlich. Denn es dürften nicht "auf Teufel komm raus Daten gesammelt werden", sondern die Videoüberwachung müsse rechtlich immer auf sicherem Boden stehen, so der SPD-Jurist.