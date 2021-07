10.07.2021, 10:53 Uhr

Überschwemmungsgebiete Bamberg und Coburg räumen auf

In den vom Starkregen betroffenen Gebieten laufen am Tag nach dem Unwetter die Aufräumarbeiten. Während Einsatzkräfte in Landkreis Bamberg unter anderem Straßen vom Schlamm befreien, ruft ein Wildpark Helfer auf, die Schaufel in die Hand zu nehmen.